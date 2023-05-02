Всего 4 апреля этого года Финляндия официально вступила в НАТО. Однако уже сейчас страна прилагает немало усилий по усилению военного партнерства с членами Альянса. В частности, ведет переговоры с Соединенными Штатами.

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Что известно

Собственно, касается этот диалог соглашения, которое позволило бы США беспрепятственно использовать финскую землю для создания учебных баз и складов хранения смазочных материалов.

На прошлой неделе в Катаянокка (район в Хельсинки – 24 Канал) состоялись переговоры по соглашению об оборонном сотрудничестве (DCA) между Финляндией и США,

– отметили СМИ.

Кроме того, там привели словами президента Саули Нииностио, который считает, что это соглашение будет способствовать стабильной ситуации по безопасности в стране.

Вероятно, в Хельсинки опасаются угроз со стороны Кремля, поэтому и идут на такие шаги, способные защитить регион от потенциальной российской агрессии.

Обратите внимание! Как член программы НАТО "Партнерство ради мира", Финляндия уже десятки лет сотрудничает с Соединенными Штатами в вопросах обороны. Потенциально заключенное соглашение (DCA), очевидно, еще больше углубит это сотрудничество.

Ждем истерику