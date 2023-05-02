Всього 4 квітня цього року Фінляндія офіційно вступила в НАТО. Однак уже зараз країна докладає чимало зусиль для посилення військового партнерства з членами Альянсу. Зокрема, веде перемовини зі Сполученими Штатами.

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Що відомо

Власне, стосується цей діалог угоди, яка б дозволила США безперешкодно використовувати фінську землю для створення навчальних баз і складів зберігання мастильних матеріалів.

Минулого тижня в Катаянокка (район у Гельсінкі – 24 Канал) відбулися переговори щодо угоди про оборонне співробітництво (DCA) між Фінляндією та США,

– зазначили ЗМІ.

Окрім того, там навели словами президента Саулі Нііністьо, який вважає, що ця угода сприятиме стабільній безпековій ситуації в країні.

Ймовірно, у Гельсінкі остерігаються загроз з боку Кремля, тому і йдуть на такі кроки, які здатні були б захистити регіон від потенційної російської агресії.

Зверніть увагу! Як член програми НАТО "Партнерство заради миру" Фінляндія вже десятки років співпрацює зі Сполученими Штатами в питаннях оборони. Потенційно укладений укладена угода (DCA), вочевидь, ще більше поглибить цю співпрацю.

Чекаємо істерику