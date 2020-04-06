Финляндия планирует чартером забрать украинцев для работы на полях

Министерство труда Финляндии уже оценило будущий риск карантина и отсутствия рабочих рук на полях. За сезонными рабочими на сельскохозяйственных угодьях планируют отправить в том числе и чартер в Украину.

Прежде, чем выйти на финские поля за урожаем, рабочие пробудут 14 дней в карантине. Доставят их туда на сезонные работы специальные чартеры, сообщил портал новостей Yle, пишет Интерфакс – Украина.

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Если весенние полевые работы не будут выполнены в срок, это может привести к дефициту продуктов питания и повышению цен, предупреждают фермеры. Из-за ограничений финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. По их словам, многие продукты питания могут закончиться, если весенние полевые работы не будут проведены в срок.

На финских фермах традиционно работают сезонные работники из Украины, России и Таиланда. Сейчас министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников.

Речь идет примерно о 1500 работников – они критически важны для финского сельского хозяйства,

– рассказала старшая специалист Минтруда Финляндии Лаура Перхеентупа.

Также в Финляндии планируют запустить специальную рекламную кампанию с тем, чтобы привлечь на фермы местных жителей из числа безработных, отправленных в принудительный отпуск, студентов, школьников и беженцев.

В соседней с Финляндией Эстонии крупнейшие садоводства и огородники, которые раньше зависели от украинской рабочей силы, начали искать местных работников. Первые работники должны были приехать на весенние работы в начале апреля. В изменившихся условиях предприятие должно решить, заказывать ли еще растения на 18 гектаров или отказаться от расширения клубничных полей в этом году.

Работать на полях хозяйства в этом году должны были приехать 65 работников из Украины. Сейчас надеются, что сотрудники смогут приехать только на сбор ягод. Если нет, то придется найти работников в Эстонии. Это повысит стоимость местных ягод.



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