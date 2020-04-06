14:37
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Финляндия планирует чартером забрать украинцев для работы на полях

      - Читати новину українською
      За украинскими рабочими планируют прилететь чартером / monitor-press.info

      Министерство труда Финляндии уже оценило будущий риск карантина и отсутствия рабочих рук на полях. За сезонными рабочими на сельскохозяйственных угодьях планируют отправить в том числе и чартер в Украину.

      Прежде, чем выйти на финские поля за урожаем, рабочие пробудут 14 дней в карантине. Доставят их туда на сезонные работы специальные чартеры, сообщил портал новостей Yle, пишет Интерфакс – Украина.

      Мнение Для украинцев создадут миллион новых рабочих мест, – Зеленский

      Если весенние полевые работы не будут выполнены в срок, это может привести к дефициту продуктов питания и повышению цен, предупреждают фермеры. Из-за ограничений финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. По их словам, многие продукты питания могут закончиться, если весенние полевые работы не будут проведены в срок.

      На финских фермах традиционно работают сезонные работники из Украины, России и Таиланда. Сейчас министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников.

      Речь идет примерно о 1500 работников – они критически важны для финского сельского хозяйства,
      – рассказала старшая специалист Минтруда Финляндии Лаура Перхеентупа.

      Также в Финляндии планируют запустить специальную рекламную кампанию с тем, чтобы привлечь на фермы местных жителей из числа безработных, отправленных в принудительный отпуск, студентов, школьников и беженцев.

      В соседней с Финляндией Эстонии крупнейшие садоводства и огородники, которые раньше зависели от украинской рабочей силы, начали искать местных работников. Первые работники должны были приехать на весенние работы в начале апреля. В изменившихся условиях предприятие должно решить, заказывать ли еще растения на 18 гектаров или отказаться от расширения клубничных полей в этом году.

      Работать на полях хозяйства в этом году должны были приехать 65 работников из Украины. Сейчас надеются, что сотрудники смогут приехать только на сбор ягод. Если нет, то придется найти работников в Эстонии. Это повысит стоимость местных ягод.

      Карантин і гроші
      Как карантин повлиял на кошельки украинцев / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Заробитчане Сельское хозяйство Эстония Финляндия Рынок труда Безработица
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 10:45 Коронавирус в России: почти 1000 новых случаев за сутки
      Лікування 159066
      сегодня , 08:00 Главные новости 5 апреля: пожары в центре Киева и Чернобыльской зоне, коронавирус в Украине
      Новини України 7251
      сегодня , 14:14 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      Традиції 91220
      сегодня , 12:10 Скандальный владыка Павел находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса, – источник
      Новини України 10647
      сегодня , 08:31 Курс валют на 6 апреля: доллар и евро существенно подешевели
      Новини України 7785
      сегодня , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Статті 4540
      сегодня , 14:27 Пожар в Чернобыльской зоне продолжается третий день: огонь пытаются погасить с воздуха – видео
      Новини України 9539
      сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
      Медицина 218012
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      4 апреля , 23:03 Новости коронавируса 4 апреля: украинские медики в Италии, новый антирекорд США
      Ірина Вихрущ
      Залиште відгук