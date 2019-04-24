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      Фирташ продал Тигипко недвижимость в центре Киева: что известно

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      Фирташ продал Тигипко недвижимость в центре Киева
      Фирташ продал Тигипко недвижимость в центре Киева / Коллаж 24 канала

      Компания опального украинского олигарха Дмитрия Фирташа продала часть торгово-офисного центра "Арена-Сити" в центре Киева.

      Как пишет "Новое Время" со ссылкой на источники на рынке недвижимости Киева, часть торгово-офисного центра Фирташ продал другому украинскому бизнесмену Сергею Тигипко.

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      По словам собеседника издания, проданные помещения общей площадью 14 тысяч квадратных метров, торговые площади занимают – 10 тысяч квадратов.

      Операция была очень сложной, поскольку некоторые помещения на первых этажах "Арены" были проданы раньше и в сделку не вошли,
      – отметил инвест-банкир, пожелавший остаться неназванным.

      Известно, что за продажу этой недвижимости в самом центре Киева компания Фирташа хотела выручить ориентировочно 20 миллионов долларов, но в итоге вынуждена была согласиться на сумму в примерно 13-15 миллионов долларов.

      Компания Дмитрия Фирташа Group DF выставила "Арену Сити" на продажу более года назад и ею интересовалось много крупных компаний.

      Что надо знать об "Арена-Сити"?Это торгово-офисный центр на улице Бассейной в центре Киева, расположенный рядом с Бессарабским рынком.

      "Арена Сити" входит в комплекс "Арена" вместе с Arena Entertainment, Arena Class и торговым центром Mandarin Plaza.

      Арена Сіті Тігіпко Фірташ

      Фирташ продал Тигипко часть Арена-Сити в центре Киева // Фото: vigandt.top

      В 2018-м экс-регионал Сергей Тигипко приобрел у Петра Порошенко завод "Кузница на Рыбацком" и планирует построить на его территории жилой массив и офисный центр.

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      Теги: Новости Киева Новости недвижимости Украины Дмитрий Фирташ Сергей Тигипко Продажа недвижемости Новости недвижимости Новости политики
      Источник: 24 канал
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