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      Фирташ в июне встречался с партнерами адвоката Трампа: что об этом известно

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      Дмитрий Фирташ / AP

      Украинский олигарх Дмитрий Фирташ в июне 2019 года встречался с партнерами юриста президента США Дональда Трампа Руди Джулиани – Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

      Фирташ в интервью газете The New York Times заявил, что они предлагали ему юридическую помощь в обмен на информацию, которая могла бы скомпрометировать бывшего вицепрезидента США Джо Байдена.

      К теме: Группа Фирташа использует импичмент Трампа, чтобы восстановить влияние в Украине: детали

      В то же время, он сказал, что не финансировал поиск этой информации. По словам Фирташа, это стало бы большой ошибкой с его стороны.

      В то же время, один из партнеров адвоката Трампа Руди Джулиани заявил, что предлагал олигарху помочь решить его проблемы с Министерством юстиции США, если тот возьмет на работу двух юристов, которые бы сотрудничали с Джулиани для получения компромата.

      Фирташ добавил, что отказался от такого предложения и заплатил более 1 миллиона долларов новым юристам.

      В чем обвиняют Байдена и почему возник скандал в США?
      С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании "Burisma" Николая Злочевского. Он – сын Джо Байдена – главного конкурента лидера США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.

      "Дело Байдена" уже спровоцировало политический кризис в США, а президента Дональда Трампа обвиняют в давлении на украинскую власть.

      В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

      25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она удостоверяет, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

      Подробно о деле Burisma (что известно про украинскую компанию, которая вызвала скандал в США) – читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Импичмент Трампа Джозеф Байден Дмитрий Фирташ
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