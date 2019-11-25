Фірташ у червні зустрічався з партнерами адвоката Трампа: що про це відомо

Український олігарх Дмитро Фірташ у червні 2019 року зустрічався з партнерами юриста президента США Дональда Трампа Руді Джуліані – Левом Парнасом та Ігорем Фруманом.

Фірташ в інтерв'ю газеті The New York Times заявив, що вони пропонували йому юридичну допомогу в обмін на інформацію, яка могла б скомпрометувати колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

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Водночас, він сказав, що не фінансував пошук цієї інформації. За словами Фірташа, це стало б великою помилкою з його боку.

Водночас, один із партнерів адвоката Трампа Руді Джуліані заявив, що пропонував олігарху допомогти вирішити його проблеми з Міністерством юстиції США, якщо той візьме на роботу двох юристів, які б співпрацювали з Джуліані для отримання компромату.

Фірташ додав, що відмовився від такої пропозиції і заплатив понад 1 мільйон доларів новим юристам.

У чому звинувачують Байдена і чому виник скандал у США?З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії "Burisma" Миколи Злочевського. Він – син Джо Байдена – головного конкурента лідера США Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах.



"Справа Байдена" вже спровокувала політичну кризу у США, а президента Дональда Трампа звинувачують у тиску на українську владу.



У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському , що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.



25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

Детально про справу Burisma (що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США) – читайте у матеріалі 24 каналу.