17:27
25 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Атака клонів в РФ. Росія-Куба вперед по шпалах
      Вєсті Кремля
      14:45, 24 листопада
      Вєсті.UA. Жир: "Санта-барбара" Тимошенко та Зеленського. Економічні лайфхаки від "слуг народу"
      Вєсті.UA
      12:32, 24 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Фірташ у червні зустрічався з партнерами адвоката Трампа: що про це відомо

      42 Читать новость на русском
      Дмитро Фірташ / AP

      Український олігарх Дмитро Фірташ у червні 2019 року зустрічався з партнерами юриста президента США Дональда Трампа Руді Джуліані – Левом Парнасом та Ігорем Фруманом.

      Фірташ в інтерв'ю газеті The New York Times заявив, що вони пропонували йому юридичну допомогу в обмін на інформацію, яка могла б скомпрометувати колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

      До теми: Група Фірташа використовує імпічмент Трампа, аби відновити вплив в Україні: деталі

      Водночас, він сказав, що не фінансував пошук цієї інформації. За словами Фірташа, це стало б великою помилкою з його боку.

      Водночас, один із партнерів адвоката Трампа Руді Джуліані заявив, що пропонував олігарху допомогти вирішити його проблеми з Міністерством юстиції США, якщо той візьме на роботу двох юристів, які б співпрацювали з Джуліані для отримання компромату.

      Фірташ додав, що відмовився від такої пропозиції і заплатив понад 1 мільйон доларів новим юристам.

      У чому звинувачують Байдена і чому виник скандал у США?З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії "Burisma" Миколи Злочевського. Він – син Джо Байдена – головного конкурента лідера США Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах.

      "Справа Байдена" вже спровокувала політичну кризу у США, а президента Дональда Трампа звинувачують у тиску на українську владу.

      У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

      25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

      Детально про справу Burisma (що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США) – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Нефьодов розповів, про що говорив з "тіньовим прем'єром"
      сьогодні
      6476
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Імпічмент Трампа Дмитро Фірташ Джозеф Байден Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Растратили деньги на Крым и войну: как Россия теперь наживается на своих
      сьогодні , 17:05 Растратили деньги на Крым и войну: как Россия теперь наживается на своих
      Блог Медіа 271
      ЗЕрпентарий единомышленников. Почему в Украине невозможна моновласть, – Дубинянский
      сьогодні , 15:04 ЗЕрпентарий единомышленников. Почему в Украине невозможна моновласть, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 700
      Путин снова берется за борьбу, или Почему русский язык – оружие для иностранцев
      сьогодні , 15:00 Путин снова берется за борьбу, или Почему русский язык – оружие для иностранцев
      Павло Казарін 486
      Микола Кулеба потрапив у ДТП: все, що відомо нього та його родину
      сьогодні , 12:45 Микола Кулеба потрапив у ДТП: все, що відомо нього та його родину
      Євгенія Мазур 2371
      Історії найвідоміших голлівудських зірок, які пережили насильство
      сьогодні , 12:31 Історії найвідоміших голлівудських зірок, які пережили насильство
      Марта Вересюк 443
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук