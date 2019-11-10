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      Група Фірташа використовує імпічмент Трампа, аби відновити вплив в Україні: деталі

      Чесна політика 173 Читать новость на русском

      Розслідування Конгресу США щодо президента Дональда Трампа стало шансом для групи впливу олігарха Дмитра Фірташа вирішити свої проблеми одразу в кількох країнах: Україні, Австрії та США.

      Що відомо про імпічмент Трампа

      Агенти впливу Фірташа, який вже 5,5 років перебуває у Відні, очікуючи на видачу американському ФБР в штаті Іллінойс, вирішив переграти ситуацію на свою користь.

      Читайте блог Яковини: Охота на Трампа 1: украинский след в новых показаниях

      Як ви пам'ятаєте, імпічмент проти Трампа почався через його спроби тиску на президента України Зеленського з метою, щоб той дав вказівку розпочати в Україні розслідування проти головного конкурента Трампа на прийдешніх виборах Джо Байдена та його сина Хантера, який працював у газовій компанії "Бурізма".

      Також Трамп волів, щоб Україна визнала втручанням у американські вибори викриття Пола Манафорта в чорній бухгалтерії "Партії регіонів". Для цього персональний адвокат Трампа Руді Джуліані почав домовлятися з попереднім генпрокурором Юрієм Луценком, але той, пообіцявши "золоті гори", так і не виконав нічого.

      руді джуліані
      Руді Джуліані

      Новий генпрокурор Руслан Рябошапка взагалі намагається триматися якнайдалі від цієї токсичної теми. А час іде, і Джуліані гостро потребує показати Трампу хоч якийсь результат.

      Не отримавши жодної реакції з боку генеральної прокуратури, Джуліані вирішив імітувати розслідування в Україні начебто руками "тимчасової слідчої комісії" Верховної Ради, діяльність яких, насправді, не врегульована законом та не може спричинити жодних юридичних наслідків.

      Але це і не потрібно Джуліані. Йому треба лише повідомити, що в Україні почалося "розслідування"  і неважливо, яке воно  прокурорське, парламенське чи може, просто журналістське.

      До чого тут Фірташ

      Для того, щоб запустити цей сценарій "парламентського розслідування", Джуліані залучив свого негласного спільника  українського олігарха Дмитра Фірташа, який воліє уникнути видачі Америці.

      Читайте блог Яковини: Охота на Трампа 2: подковерные торги с Порошенко?

      Саме Фірташ не так давно уже допоміг Джуліані, передавши йому письмовий аффідавіт  свідчення у колишнього генпрокурора Віктора Шокіна, де той підтримав легенду, яку розкручує Джуліані для Трампа.

      Тепер же Фірташ підключив свою агентуру у Верховній Раді, щоб запустити сценарій з начебто парламентським розслідуванням Байдена та втручанням у вибори 2016 року.

      При чому деякі прізвища можуть вас здивувати. Адже стало відомо, хто діє в українському парламенті та чутливий до прохань Фірташа та його партнера Сергія Льовочкіна.

      фірташ
      Дмитро Фірташ

      Хто допомагає Фірташу:

      ► Отже, з ініціативою створити слідчу комісію в інтересах Джуліані виступив депутат Олег Волошин, який входить у фракцію "Опозиційна платформа "За життя". Яка, в свою чергу, є спільним проектом Медведчука та Льовочкіна з Фірташем.

      олег волошин
      Олег Волошин

      ► Куди більш цікаво, що другим ініціатором такої слідчої комісії став… колишній голова СБУ та член "Батьківщини" Валентин Наливайченко. Наливайченко закликав розслідувати, чи є Хантер Байден, син Джо Байдена, співучасником корупційних схем "Бурізми", та запропонував усім партіям в новому парламенті "приєднатися до розслідування, щоб виявити, що саме відбулося з "Бурізмою" та виборами в США в 2016 році".

      Про це Наливайченко написав у американській газеті The Wall Street Journal. Волошин, у свою чергу, закликав віддати Наливайченку посаду голови цієї слідчої комісії.

      Як Наливайченко допомагає Фірташу

      І хоча зв'язки Наливайченка з Фірташем багатьом глядачам можуть стати новиною, для мене це було очевидно ще в ті роки, коли він керував СБУ.

      До мене як до депутата зверталися громадяни Америки українського походження, яким Наливайченко закривав в'їзд до України за надуманими підставами.

      Як виявилося, ці громадяни мали бізнес-конфлікт з Дмитром Фірташем, який перебрав на себе контроль за їхнім підприємством з переробки сої в Херсонській області. А Наливайченко, заблокувавши їм в”їзд до України, фактично захистив Фірташа від спроб відкрутити ситуацію назад.

      наливайченко
      Валентин Наливайченко

      Відносини Фірташа і Джуліані

      Ще цікавіше в цьому те, що Фірташ вирішив бути не безкористливим у відносинах з Джуліані, організовуючи йому потрібний інформаційний шум. Олігарх хоче використати адвоката Трампа для того, щоб уникнути екстрадиції в Америку.

      Читайте блог Яковини: Охота на Трампа 3: импичмент становится сериалом

      Тому, починаючи з цього року, Фірташ найняв собі нових юристів. З липня Фірташа захищає близьке до оточення Трампа та Джуліані подружжя Джої ДіДженова та Вікторія Тенгсінг. І це при тому, що сам Джуліані ще півроку тому критикував попереднього адвоката Фірташа за роботу з цим клієнтом.

      Фірташ вважається одним з найближчих спільників Семена Могілевича, яки очолює російську організовану злочинність та є одним з найближчих друзів Путіна,
        це пряма цитата Джуліані на американському сайті The Hill.

      Джуліані стверджував, що попередній адвокат Фірташа "отримує по 80 тисяч доларів щомісяця від хлопця, який вважається одним з високопоставлених членів або спільників російської організованої злочинності”,  говорив Джуліані про Фірташа цього року.

      Але Фірташ перестав бути поганим, коли став корисним для Джуліані. І тепер його друзі працюють адвокатами Фірташа, а сам Джуліані використовує в своїй стратегії захисту Трампа та нападок на Байдена документи, створені Фірташем. Повна шизофренія!

      Парнас – гравець, який може обернутися проти Трампа

      Ну і, крім того, один з представників Джуліані в Україні – Лев Парнас, нещодавно арештований у США, навіть влаштувався "перекладачем" до Фірташа. При цьому це було лише прикриття  Парнас мав організувати за дорученням Джуліані контакти Фірташа з американською владою, щоб з олігарха зняли обвинувачення.

      Читайте також: Демократи запідозрили Фірташа у фінансуванні Трампа

      За це Парнасу платили дикі гроші, він з рейсових літаків пересів на приватний, йому найняли охорону та шикарні автомобілі для пересування. Усе, як в фільмах про мафію.

      лев парнас
      Лев Парнас

      Але кінець цієї історії може стати неочікуваним. Зараз Парнас претендує стати в команді Трампа-Джуліані на роль слабкої ланки, яка всіх здасть, як пише The New York Times, Парнас погодився співпрацювати зі слідством в рамках імпічменту.

      Він відмовився від попереднього адвоката, який працював також на Трампа, і найняв нового. Також Парнас звинуватив Трампа в тому, що той безпідставно відрікся від нього.

      Висновок з цієї історії стане зрозумілим згодом, коли завершниться розслідування імпічмента. Але вже зараз очевидно, що українські олігархи та корупціонери трохи прорахувалися, коли подумали, що в Америці їм дозволятимуть те, що й в Україні. Принаймні, на одного з них вже чекає камера в тюрмі.

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      Автор: Сергій Лещенко
      Теги: Новини політики Новини України Дональд Трамп Чесна політика Відеоблоги Імпічмент Трампа Новини США Дмитро Фірташ Валентин Наливайченко Сергій Льовочкін
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