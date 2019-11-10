Група Фірташа використовує імпічмент Трампа, аби відновити вплив в Україні: деталі

Розслідування Конгресу США щодо президента Дональда Трампа стало шансом для групи впливу олігарха Дмитра Фірташа вирішити свої проблеми одразу в кількох країнах: Україні, Австрії та США.

Що відомо про імпічмент Трампа

Агенти впливу Фірташа, який вже 5,5 років перебуває у Відні, очікуючи на видачу американському ФБР в штаті Іллінойс, вирішив переграти ситуацію на свою користь.

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Як ви пам'ятаєте, імпічмент проти Трампа почався через його спроби тиску на президента України Зеленського з метою, щоб той дав вказівку розпочати в Україні розслідування проти головного конкурента Трампа на прийдешніх виборах Джо Байдена та його сина Хантера, який працював у газовій компанії "Бурізма".

Також Трамп волів, щоб Україна визнала втручанням у американські вибори викриття Пола Манафорта в чорній бухгалтерії "Партії регіонів". Для цього персональний адвокат Трампа Руді Джуліані почав домовлятися з попереднім генпрокурором Юрієм Луценком, але той, пообіцявши "золоті гори", так і не виконав нічого.



Руді Джуліані

Новий генпрокурор Руслан Рябошапка взагалі намагається триматися якнайдалі від цієї токсичної теми. А час іде, і Джуліані гостро потребує показати Трампу хоч якийсь результат.

Не отримавши жодної реакції з боку генеральної прокуратури, Джуліані вирішив імітувати розслідування в Україні начебто руками "тимчасової слідчої комісії" Верховної Ради, діяльність яких, насправді, не врегульована законом та не може спричинити жодних юридичних наслідків.

Але це і не потрібно Джуліані. Йому треба лише повідомити, що в Україні почалося "розслідування" – і неважливо, яке воно – прокурорське, парламенське чи може, просто журналістське.

До чого тут Фірташ

Для того, щоб запустити цей сценарій "парламентського розслідування", Джуліані залучив свого негласного спільника – українського олігарха Дмитра Фірташа, який воліє уникнути видачі Америці.

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Саме Фірташ не так давно уже допоміг Джуліані, передавши йому письмовий аффідавіт – свідчення у колишнього генпрокурора Віктора Шокіна, де той підтримав легенду, яку розкручує Джуліані для Трампа.

Тепер же Фірташ підключив свою агентуру у Верховній Раді, щоб запустити сценарій з начебто парламентським розслідуванням Байдена та втручанням у вибори 2016 року.

При чому деякі прізвища можуть вас здивувати. Адже стало відомо, хто діє в українському парламенті та чутливий до прохань Фірташа та його партнера Сергія Льовочкіна.



Дмитро Фірташ

Хто допомагає Фірташу:

► Отже, з ініціативою створити слідчу комісію в інтересах Джуліані виступив депутат Олег Волошин, який входить у фракцію "Опозиційна платформа "За життя". Яка, в свою чергу, є спільним проектом Медведчука та Льовочкіна з Фірташем.



Олег Волошин

► Куди більш цікаво, що другим ініціатором такої слідчої комісії став… колишній голова СБУ та член "Батьківщини" Валентин Наливайченко. Наливайченко закликав розслідувати, чи є Хантер Байден, син Джо Байдена, співучасником корупційних схем "Бурізми", та запропонував усім партіям в новому парламенті "приєднатися до розслідування, щоб виявити, що саме відбулося з "Бурізмою" та виборами в США в 2016 році".

Про це Наливайченко написав у американській газеті The Wall Street Journal. Волошин, у свою чергу, закликав віддати Наливайченку посаду голови цієї слідчої комісії.

Як Наливайченко допомагає Фірташу

І хоча зв'язки Наливайченка з Фірташем багатьом глядачам можуть стати новиною, для мене це було очевидно ще в ті роки, коли він керував СБУ.

До мене як до депутата зверталися громадяни Америки українського походження, яким Наливайченко закривав в'їзд до України за надуманими підставами.

Як виявилося, ці громадяни мали бізнес-конфлікт з Дмитром Фірташем, який перебрав на себе контроль за їхнім підприємством з переробки сої в Херсонській області. А Наливайченко, заблокувавши їм в”їзд до України, фактично захистив Фірташа від спроб відкрутити ситуацію назад.



Валентин Наливайченко

Відносини Фірташа і Джуліані

Ще цікавіше в цьому те, що Фірташ вирішив бути не безкористливим у відносинах з Джуліані, організовуючи йому потрібний інформаційний шум. Олігарх хоче використати адвоката Трампа для того, щоб уникнути екстрадиції в Америку.

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Тому, починаючи з цього року, Фірташ найняв собі нових юристів. З липня Фірташа захищає близьке до оточення Трампа та Джуліані подружжя Джої ДіДженова та Вікторія Тенгсінг. І це при тому, що сам Джуліані ще півроку тому критикував попереднього адвоката Фірташа за роботу з цим клієнтом.

Фірташ вважається одним з найближчих спільників Семена Могілевича, яки очолює російську організовану злочинність та є одним з найближчих друзів Путіна,

– це пряма цитата Джуліані на американському сайті The Hill.

Джуліані стверджував, що попередній адвокат Фірташа "отримує по 80 тисяч доларів щомісяця від хлопця, який вважається одним з високопоставлених членів або спільників російської організованої злочинності”, – говорив Джуліані про Фірташа цього року.

Але Фірташ перестав бути поганим, коли став корисним для Джуліані. І тепер його друзі працюють адвокатами Фірташа, а сам Джуліані використовує в своїй стратегії захисту Трампа та нападок на Байдена документи, створені Фірташем. Повна шизофренія!

Парнас – гравець, який може обернутися проти Трампа

Ну і, крім того, один з представників Джуліані в Україні – Лев Парнас, нещодавно арештований у США, навіть влаштувався "перекладачем" до Фірташа. При цьому це було лише прикриття – Парнас мав організувати за дорученням Джуліані контакти Фірташа з американською владою, щоб з олігарха зняли обвинувачення.

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За це Парнасу платили дикі гроші, він з рейсових літаків пересів на приватний, йому найняли охорону та шикарні автомобілі для пересування. Усе, як в фільмах про мафію.



Лев Парнас

Але кінець цієї історії може стати неочікуваним. Зараз Парнас претендує стати в команді Трампа-Джуліані на роль слабкої ланки, яка всіх здасть, як пише The New York Times, Парнас погодився співпрацювати зі слідством в рамках імпічменту.

Він відмовився від попереднього адвоката, який працював також на Трампа, і найняв нового. Також Парнас звинуватив Трампа в тому, що той безпідставно відрікся від нього.

Висновок з цієї історії стане зрозумілим згодом, коли завершниться розслідування імпічмента. Але вже зараз очевидно, що українські олігархи та корупціонери трохи прорахувалися, коли подумали, що в Америці їм дозволятимуть те, що й в Україні. Принаймні, на одного з них вже чекає камера в тюрмі.