Фирташ за копейки вернул себе крупнейший ТРЦ в Киеве

Торгово-развлекательный центр "Республика", который после завершения строительства и начала работы должен стать крупнейшим в Киеве, выкупила малоизвестная фирма "Солтекс капитал" за сумму, которая является в три раза меньшей, чем номинальная стоимость заведения. К такой сделке причастен олигарх Дмитрий Фирташ.

ТРЦ "Республика" и Фирташ

ТРЦ "Республика" сейчас достроен на 80%. Он должен иметь площадь в 300 тысяч квадратных метров и по проекту рассчитан на 450 магазинов. Все работы фактически были приостановлены в 2015 году. Первоочередным владельцем заведения был олигарх Дмитрий Фирташ, который, в частности, через свой банк "Надра" финансировал строительство.

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Такой вид должен иметь ТРЦ " Республика"

Собственно, летом 2015 года "Надра" обанкротился. А за несколько месяцев прекратили все работы по строительству "Республики". Дело в том, что главным инвестором проекта была компания "Мегаполисжилстрой", об этом говорится и на официальном сайте ТРЦ, и после банкротства "Надра" "Мегаполисжилстрой" перестал выполнять свои обязательства по строительству. Также известно, что в одном из кредитов эта компания выступала поручителем.

Что известно о компании "Мегаполисжилстрой"?

Ее также связывают с Фирташем. Согласно ресурсу Youcontrol, ее бенефициарным владельцем, то есть юридическое лицо, которое прямо или косвенно владеет компанией и существенно влияет на все решения, которые здесь принимают, является оффшорная компания на Кипре "Берлинотто Лимитед". В 2016 году нардеп Сергей Лещенко в своей публикации писал, что секретарь и директор этого офшора Амаль Сароут Ламброу вместе с несколькими другими киприотами фигурирует в десятках компаний Фирташа и экс-главы Администрации Президента времен Януковича Сергея Левочкина. Также Лещенко сообщал, что директор "Мегаполисжилстроя" Алексей Савьяк на местных выборах пытался стать депутатом Киево-Святошинского райсовета от партии действующего президента Петра Порошенко "Солидарность", однако потерпел поражение.

Строительство "Республики" кредитовало еще одно финучреждение – банк "Клиринговый дом". Его собственниками являются сестра Левочкина Юлия и партнер Фирташа и Левочкина – Сергей Фурсин. Сейчас в залоге у "Клирингового дома" находятся небольшие здания и часть земельных участков, расположенных на территории строительства "Республики".

Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ

Почему "Республику" выставили на торги

Еще один интересный момент – с 2008 года "Надра" имел долг перед Нацбанком, который выделял кредиты на рефинансирование банка. Всего долга набралось на 4,4 миллиарда гривен. Поэтому "Надра" передал все свои права на "Республику" НБУ, и тот стал конечным залогодержателем ТРЦ, то есть под выданный заем в залог приняло заведение.

В целом Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляли "Республику" на продажу 12 раз. Впервые это произошло в июле 2017 года. Тогда государственный регулятор намеревался вручить 2,59 миллиарда гривен – именно такой была балансовая стоимость кредитов, однако в итоге стартовая цена торгов была чуть меньше 2,495 миллиарда гривен.

Сначала "Республику" продавали по английской системе (на повышение стартовой цены). Последний раз (май 2018 года) с такими условиями "Республику" выставили на продажу по цене в 1,1 миллиарда гривен, но из-за отсутствия участников торгов ТРЦ продать так и не удалось. В конце 2018 года Национальный банк согласился на голландский аукцион, когда цена снижается автоматически. Всего было запланировано три таких аукциона с максимальным снижением цены до 518 миллионов гривен.

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В итоге на втором таком аукционе, состоявшемся 5 февраля 2019 года, "Республику" все же продали. Согласно данных Фонда гарантирования вкладов физлиц, лот был продан по цене в 777,1 миллиона гривен. Стартовая же цена составляла вышеупомянутые 2,59 миллиарда гривен. Победителем торгов стало общество с ограниченной ответственностью "Солтекс Капитал". Кроме самого здания торгового центра, компания получила еще три земельных участка на территории строительства общей площадью 15,72 га (5,6 гектара, 6,7 гектара, 3,4 гектара) и имущественные права по предварительным договорам аренды торговых площадей в ТРЦ с паркингом.

Территория строительства ТРЦ "Республика"

"Солтекс Капитал": чем интересна эта компания

Согласно данным Youcontrol, "Солтекс Капитал" начала свою деятельность в сентябре 2018 года. Занимается эта компания предоставлением финансовых услуг, в частности факторингом. Уставный капитал "Солтекс Капитал" составляет 3,1 миллиона гривен. Главный офис располагается в Печерском районе Киева на улице Панаса Мирного. По информации источников 24 канала, эта "Солтекс Капитал" имеет непосредственное отношение к Дмитрию Фирташу. Такой вывод можно сделать из информации, размещенной ниже.

Что такое факторинг?

Это финансовая комиссионная операция, при которой клиент переуступает свою задолженность факторинговой компании с целью мгновенного получения большей части платежа; гарантии полного погашения задолженности; снижения расходов по ведению счетов. Сегодня является формой кредитования.

Директором компании является Андрей Лехицкий. Он – экс-председатель правления банка "Стандарт", который был признан неплатежеспособным (банкротом) в 2015 году. Бенефициарным владельцем этого банка был днепровский бизнесмен Виталий Таран. Сейчас предприниматель находится в розыске по делу о махинациях в "Стандарте".

Одновременно уполномоченным подписантом (должностное лицо в компании, обладает полномочиями на подписание некоторых документов) "Солтекс Капитал" является Василий Астион, который вступил в эту должность 5 февраля 2018 года – именно в этот день состоялась продажа "Республики" на аукционе. В Днепровском облсовете работает депутат с такими именем и фамилией. Семья Астиона владеет группой компаний Dnipro Agro Group (зарегистрирована в Днепре). До мая 2018 года ее совладельцем был народный депутат Виталий Хомутынник – еще одно касательное к Фирташу лицо.

Основателем "Солтекс Капитал" является Общество с ограниченной ответственностью "Галеон Инвест", конечным бенефециарным владельцем которого является гражданин Великобритании Джонсон Роберт Алан. Известно, что человек с такими именем и фамилией вошел в наблюдательный совет банка "Сич" как независимый директор, однако никакими акциями он не владеет. Еще одним членом наблюдательного совета и одним из акционеров банка "Сич" является Олег Губанов (по состоянию на 1 января 2018 года он владел 3,7433% акций финучреждения). Ранее Губанов был членом правления скандального газотрейдера "Укргаз-Энерго", принадлежащего Фирташу.

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Джонсон Роберт Алан стал членом наблюдательного совета банка "Сич": фрагмент документа

Также Джонсон Роберт Алан является владельцем общества с ограниченной ответственностью "Норленд Инвест", занимающаяся сдачей в аренду и эксплуатацию собственной или арендованной недвижимости. Уставный фонд компании – 139 миллионов гривен.

Кто такой Дмитрий Фирташ?

Это украинский олигарх, бизнесмен, инвестор, совладелец скандально известного обанкротившегося "Надра-банка", председатель Совета директоров Group DF. По данным журнала "Фокус", в 2013 году владел состоянием более 3,3 миллиарда долларов и был 4-м рейтинга самых богатых граждан Украины. Фирташ также владеет большей частью акций телеканалов группы "Интер" и другими медиа-активами. Фигурирует он и в ряде уголовных производствах во многих странах мира. Последнее, что известно о Фирташе – суд Кипра арестовал его имущество на 46 миллионов долларов.