В полиции предупреждают об активизации фишинговых атак в Украине: как их распознать
- Полиция предупреждает об увеличении фишинговых атак в Украине. Так мошенники могут похитить деньги с банковской карты.
- Майор полиции Владимир Забарный рассказал, как уберечься от таких мошенников.
В последнее время участились различные случаи фишинговых атак в Интернете. Мошенники обычно делают какое-то "невероятное предложение", а потом получают данные человека и воруют деньги.
Об этом 24 Каналу рассказал начальник отдела оперативных исследований и информационного сопровождения киберполиции в Киеве, майор полиции Владимир Забарный. По его словам, классический фишинг – это различные сообщения в соцсетях, сообщения и письма в электронной почте о "финансовой помощи для украинцев" от международных организаций.
Как обнаружить фишинг?
Как отметил Забарный, мошенники хотят, чтобы человек перешел по фишинговой ссылке и ввел данные своей банковской карты или другую важную информацию. Далее они могут похитить деньги.
Как распознать фишинг? Обычно сообщение идет от незнакомого отправителя. В тексте, как правило, слишком эмоциональный призыв. К примеру, "получайте помощь уже сейчас". Эти сообщения могут содержать ошибки или быть странно сформулированными. Идет ссылка на незнакомые сайты или похожие на официальные названия различных компаний или организаций,
– сказал майор полиции.
Уберечься от таких мошенников возможно. Нужно никогда не переходить по подозрительным ссылкам; не передавать данные своей банковской карты, пароли незнакомым людям.
Если вы по неосторожности ввели данные своей карты, то немедленно обратитесь в банк и заблокируйте ее. И сообщите о мошенничестве. Международные организации не требуют от частных лиц данные их карточек,
– подчеркнул Забарный.
Что известно о мошеннических схемах?
- Недавно в "Новой почте" предупредили о мошеннических SMS, где указывают, что посылка задерживается из-за "неправильного индекса". Там дают ссылку, с помощью которой злоумышленники пытаются похитить персональные данные.
- Мошенники сейчас используют искусственный интеллект, чтобы синтезировать различные голоса. Так они пытаются узнать от человека одноразовый код в банк или заставляют выполнить срочный перевод.
