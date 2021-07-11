Фискалы и СБУ по всей стране проверили, работают ли АЗС Glusco: фото
11 июля 2021 , 15:16Читати новину українською
Источник:ГФС
Сотрудники ГФС и СБУ провели следственные действия на 106 автозаправочных станциях сети Glusco. Проверки проходили в 15 регионах Украины.
АЗС закрыты
По результатам осмотра правоохранители установили, что все АЗС сети не работают. Доступ к заправочным колонкам ограничен.
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В случае установления каких-либо неправомерных действий со стороны нарушителей, их оценят по достоинству,
– заверили в Государственной фискальной службе.
СБУ и ГФС проверили, работают ли АЗС Glusco / Фото ГФС
Почему АЗС Glusco закрыты
- В марте 2021 года Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила масштабную схему по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на Glusco. Известно, что некоторые из них незаконно ввозили из России.
- Правоохранители провели обыски на АЗС, в офисах и нефтебазах. В общем проверили более 140 объектов.
- 14 июня ГФС наложила арест на корпоративные права компании.
- В начале июля сеть Glusco возобновила работу. Однако заработали только те АЗС, где по результатам экспертизы качество топлива соответствует Государственным стандартам Украины.