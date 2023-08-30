Некоторые действия ведутся, но в режиме боевой тишины, – Гуменюк о высадке на левобережье Херсонщины
Украинские военные подняли флаг над небольшим поселением на левом берегу Днепра, который находится в серой зоне. Это было важным символическим шагом для поднятия настроения людей, переживающих оккупацию.
Об этом 24 Каналу сообщила руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталия Гуменюк. По ее словам, робота над освобождением Херсонщины продолжается, однако она требует режима тишины.
Смотрите также "Знамя держится": украинские подразделения провели высадку на левобережье Херсонщины
Какая ситуация на левом берегу Херсона
Гуменюк отмечает, что говорить о существенных успехах на левом берегу Днепра еще рано. Вывешивание флага глава прессцентра "Юг" называет "акцией поддержки для людей, находящихся на оккупированных территориях".
"На левобережье у оккупантов агония, связанная с давно анонсированными "выборами". Этим они хотят снова провозгласить так наковываемые "недавно присоединённые территории" (своими – 24 Канал). Местным, которые находятся под оккупацией, очень важна поддержка для понимания, что Силы обороны находятся рядом и делают свою работу", – отметила Гуменюк.
Другие детали операции пока сообщать нельзя из-за режима боевой тишины. Однако Гуменюк уверяет, что дальнейшее освобождение Херсонщины очевидно и для украинских военных, и для захватчиков.
Наталья Гуменюк о поднятии флага над левым берегом Херсонщины: смотрите видео
Поднятие флага над Дачами: что известно
- Поселение Дачи прилегает на левом берегу Днепра и прилегает к Антоновскому мосту, который соединял его с Херсоном.
- Силы обороны длительное время ведут боевые действия по созданию плацдарма на этой части Херсонщины. Это позволит Вооруженным Силам начать освобождение оккупированной врагом территории.
- 29 августа херсонское издание "Мост" опубликовало видео с поднятием флага на левобережье Херсона. Военные увидели, что у одного из домов стоял флагшток с трезубом, и решили торжественно поднять на нем сине-желтое знамя.