Некоторые действия ведутся, но в режиме боевой тишины, – Гуменюк о высадке на левобережье Херсонщины

Украинские военные подняли флаг над небольшим поселением на левом берегу Днепра, который находится в серой зоне. Это было важным символическим шагом для поднятия настроения людей, переживающих оккупацию.

Об этом 24 Каналу сообщила руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталия Гуменюк. По ее словам, робота над освобождением Херсонщины продолжается, однако она требует режима тишины.

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Какая ситуация на левом берегу Херсона

Гуменюк отмечает, что говорить о существенных успехах на левом берегу Днепра еще рано. Вывешивание флага глава прессцентра "Юг" называет "акцией поддержки для людей, находящихся на оккупированных территориях".

"На левобережье у оккупантов агония, связанная с давно анонсированными "выборами". Этим они хотят снова провозгласить так наковываемые "недавно присоединённые территории" (своими – 24 Канал). Местным, которые находятся под оккупацией, очень важна поддержка для понимания, что Силы обороны находятся рядом и делают свою работу", – отметила Гуменюк.

Другие детали операции пока сообщать нельзя из-за режима боевой тишины. Однако Гуменюк уверяет, что дальнейшее освобождение Херсонщины очевидно и для украинских военных, и для захватчиков.

Наталья Гуменюк о поднятии флага над левым берегом Херсонщины: смотрите видео

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