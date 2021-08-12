В доме был прапор России: детали о подозреваемом в шпионаже британце

Недавно в Берлине арестовали сотрудника посольства Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России. Выяснилось, что британец настоящий фанатик Владимира Путина.

Книги о СССР на полочках и флаг России

Дэвид С. работал охранником в посольстве. Он "сливал" россиянам имена и псевдонимы британских агентов.

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В доме подозреваемого правоохранители обнаружили большой флаг России и чашку с надписью "Россия" и гербом. На полочках британца стояли книги о теориях заговора, Второй мировой войне, Советском Союзе, а также шпионские романы. В частности, книга Джона Ле Карре о Джордже Смайли – работнике британской разведки.



В доме подозреваемого в шпионаже обнаружили множество российской символики / Фото The Sun

На диване британца было много игрушек медведей и собака в фуражке.



Собака в фуражке в доме британца / Фото The Sun



Книги охранника британского посольства / Фото The Sun

По словам соседей, Дэвид С. невысокого роста. Он коренастый и лысый. Мужчина всегда рано выходил из дома и поздно возвращался.

Работника посольства задержали 10 августа во время совместных действий британских и немецких правоохранителей. По данным следствия, он работает на российскую спецслужбу минимум год.