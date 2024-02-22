Местные сразу же начали возмущаться и требовать снять это с рюкзака. Российский "патриот" даже угрожал сразу пойти в участок.
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Флаги в Липецке
На улице российского города Липецк мужчина прогуливался с нашивками в виде флагов Украины и Европейского союза на рюкзаке. В то же время это не осталось без внимания "патриотически настроенного" населения. Один из мужчин начал снимать инцидент и требовал снять символику.
Вот такие кадры у нас тут гуляют по Липецку. Наверное, это побратим Порошенко. Чудо, флаг сними,
– комментировал прохожий.
В то же время мужчина с флагами отказался снимать символику, сказив "патриоту", чтобы тот ушел вон. Последний обиделся и начал кричать вслед, что запомнил его – угрожал, что тот окажется в райотделе полиции.
Флаги Украины и Евросоюза в российском городе: смотрите видео
Флаги и оккупанты
- В украинском Донецке ночью 20 февраля появились нарисованные флаги Украины. Сообщается, что это сделали партизаны движения сопротивления "Желтая лента". Отметим, что украинский флаг для россиян – настоящий триггер, поэтому это имело двойной эффект.
- В сентябре опять-таки над оккупированным Донецком развевался украинский флаг. В честь дня Авдеевки украинские военные запустили государственный флаг на красно-черных воздушных шариках в направлении города. Россияне бесились с "поздравления" – они даже пытались сбить ненавистный им символ.
- Украинские флаги разворачиваются и в России – в частности, в сентябре того года активистка вышла на Красную площадь завернутая в украинский флаг. Ее сразу задержала полиция и обвинила в дискредитации армии. Впоследствии ее отпустили из участка.