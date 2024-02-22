Местные сразу же начали возмущаться и требовать снять это с рюкзака. Российский "патриот" даже угрожал сразу пойти в участок.

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Флаги в Липецке

На улице российского города Липецк мужчина прогуливался с нашивками в виде флагов Украины и Европейского союза на рюкзаке. В то же время это не осталось без внимания "патриотически настроенного" населения. Один из мужчин начал снимать инцидент и требовал снять символику.

Вот такие кадры у нас тут гуляют по Липецку. Наверное, это побратим Порошенко. Чудо, флаг сними,

– комментировал прохожий.

В то же время мужчина с флагами отказался снимать символику, сказив "патриоту", чтобы тот ушел вон. Последний обиделся и начал кричать вслед, что запомнил его – угрожал, что тот окажется в райотделе полиции.

Флаги Украины и Евросоюза в российском городе: смотрите видео

Флаги и оккупанты