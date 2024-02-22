Місцеві одразу ж почали обурюватися та вимагати зняти це з рюкзака. Російський "патріот" навіть погрожував одразу піти до відділку.
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Прапори у Липецьку
На вулиці російського міста Липецьк чоловік прогулювався з нашивками у вигляді прапорів України та Європейського союзу на рюкзаку. Водночас це не лишилося без уваги "патріотично налаштованого" населення. Один з чоловіків почав знімати інцидент та вимагав зняти символіку.
Отакі кадри в нас тут гуляють по Липецьку. Напевно, це побратим Порошенка. Чудо, прапор зніми,
– коментував перехожий.
Водночас чоловік з прапорами відмовився знімати символіку, сказивши "патріоту", щоб той пішов геть. Останній образився та почав кричати вслід, що запам'ятав його – погрожував, що той опиниться у райвідділку поліції.
Прапори України та Євросоюзу у російському місті: дивіться відео
Прапори та окупанти
- В українському Донецьку вночі 20 лютого з'явилися намальовані прапори України. Повідомляється, що це зробили партизани руху спротиву "Жовта стрічка". Зазначимо, що український стяг для росіян – справжній тригер, тому це мало подвійний ефект.
- У вересні знову таки над окупованим Донецьком майорів український прапор. На честь дня Авдіївки українські військові запустили державний стяг на червоно-чорних повітряних кульках у напрямку міста. Росіяни бісилися з "привітання" – вони навіть намагалися збити ненависний їм символ.
- Українські стяги розгортаються й у Росії – зокрема, у вересні того року активістка вийшла на Червону площу загорнута в український прапор. Її одразу затримала поліція та звинуватила у дискредитації армії. Згодом її відпустили з відділку.