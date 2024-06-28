В России продолжают происходить странные вещи. В одном из населенных пунктов государства-агрессора установили украинский флаг.

Егеря-десантники установили Государственный Флаг Украины в одном из населенных пунктов России. Это сделали в день, когда наше государство отмечает День Конституции.

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Использовали дрон

Воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-Штурмовых войск Вооруженных Сил Украины с помощью беспилотного летательного аппарата установили Государственный Флаг Украины в одном из населенных пунктов России.

Установка флага Украины: смотрите видео

С Днем Конституции Украины!

– говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области России, которая часто оказывается под прицелом дронов, неизвестные установили огромный украинский флаг. Его вывесили на крыше одного из частных домов. В сети опубликовали интересные кадры с дрона. Так, на видео зафиксировали, как на одном из домов вывесили огромный флаг Украины. Знамя закрыло немалую часть крыши.