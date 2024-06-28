Єгері-десантники встановили прапор України в одному з населених пунктів Росії. Це зробили у день, коли наша держава відзначає День Конституції.

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Використали дрон

Воїни 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-Штурмових військ Збройних Сил України за допомогою безпілотного літального апарата встановили Держаний Прапор України в одному з населених пунктів Росії.

Встановлення прапора України: дивіться відео

З Днем Конституції України!

– мовиться в повідомленні.

Раніше у Бєлгородській області Росії, яка часто опиняється під прицілом дронів, невідомі встановили величезний український прапор. Його вивісили на даху одного з приватних будинків. У мережі опублікували цікаві кадри з дрона. Так, на відео зафіксували, як на одному з будинків вивісили величезний прапор України. Стяг закрив чималу частину даху.