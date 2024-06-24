Цікаві кадри з Бєлгородської області публікують у різних телеграм-каналах. Як зауважують у мережі, прапор України висить вже протягом кількох днів, передає 24 Канал.

Важливо Сили оборони вдарили по пункту управління в Бєлгородській області

На Бєлгородщині з'явився український прапор

У мережі опублікували цікаві кадри з дрона. Так, на відео зафіксували, як на одному з будинків вивісили величезний прапор України. Стяг закрив чималу частину даху.

Хто та чому встановив прапор України в Бєлгородській області – невідомо. Однак у мережі припускають, що у такий спосіб росіяни, вочевидь, хочуть захиститися від "бомбардувань". Втім, варто зазначити, що українські захисники не обстрілюють цивільну інфраструктуру, а завдають точних ударів лише по військових об'єктах ворога.

На Бєлгородщині вивісили прапор України: дивіться відео

Втім, боятися росіянам варто власної "пе-ве-о". Вже неодноразово в Бєлгороді та області цивільне населення страждало саме від російських військових, яке намагалося збивати цілі, але влучало у багатоповерхівки чи іншу цивільну інфраструктуру.

Така тенденція спостерігається й в інших регіонах Росії, а також в тимчасово окупованому Криму. До прикладу, 23 червня на півострові лунали потужні вибухи, однак криворука "пе-ве-о" окупантів не збила цілі, а обірвала життя 4 мирних громадян, а також поранила понад 100 осіб.