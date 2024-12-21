Поляки возмутились из-за флагов УПА на БТР Rosomak: министр обороны Польши назвал это провокацией

Профиль WarNewsPL 20 декабря в соцсети X обнародовал видео с БТР Rosomak, который принадлежит Силам обороны Украины. На корпусе транспортера был красно-черный флаг, что вызвало негативную реакцию в Польше.

Автор публикации назвал этот флаг "бандеровским" и призвал Минобороны Польши вмешаться. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что возмутило поляков

Автор публикации к видео с украинскими Rosomak написал: "Бандеровские флаги на КТО Rosomak, которые украинцам передала Польша...". Он обозначил Минобороны Польши и попросил разобраться.

Справка: БТР Rosomak – это четырехосная бронемашина, изготовленная в Польше на основе финского Patria AMV. Украина получила 100 единиц этой техники в рамках помощи от польского правительства.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш немедленно отреагировал, назвав это провокацией. Он сообщил, что поручил связаться с украинским военным атташе в Варшаве для выяснения обстоятельств инцидента.

Флаги УПА на бронетранспортерах Rosomak, которые Польша поставляет украинской армии, – это провокация, которая не должна иметь места,

– написал глава министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Почему поляки гневаются на флаги УПА

Польша чувствительно относится к символике, связанной с УПА, из-за исторических событий, в частности Волынской трагедии. Ранее Косиняк-Камыш заявлял, что решение этих исторических вопросов является важным условием для интеграции Украины в ЕС.

В 2023 году, на 80-летие Волынской трагедии сейм Польши принял резолюцию о чествовании памяти жертв, заявив, что польско-украинское примирение должно включать "признание вины и чествование памяти жертв". Тогда же Польша начала эксгумацию тел погибших. В 2016 году в Польше признали эти события геноцидом.

Волынская трагедия (1943-1944 годы) – это двусторонние массовые убийства польского и украинского населения на Волыни во времена Второй мировой войны. Количество жертв среди поляков, по данным разных историков, колеблется от 30 до 70 тысяч человек, однако цифры официальной Варшавы – 100 тысяч. Количество убитых украинцев оценивают от 5 до более 20 тысяч человек.

События Волынской трагедии Варшава называет "этническими чистками" и геноцидом. Украинская сторона называет эти события "трагедией" и призывает к взаимным извинениям, межнационального прощения и примирения.