Опозорил весь флот: британский флагманский авианосец почти не выходит в море

Флагман британского флота HMS Prince of Wales почти не выходит в море. Это вызывает серьезные сомнения относительно готовности к возможному развертыванию на Ближнем Востоке.

С начала службы авианосец провел на море только 21,3% времени, значительную часть был на ремонте. Об этом пишет 19FortyFive.

Что известно о британском флагмане HMS Prince of Wales?

Министерство обороны Великобритании повысило готовность авианосца в Портсмуте. Предполагается, что судно сможет отправиться в море в течение пяти дней, чтобы усилить оборонительные возможности баз на Кипре. Это решение связано с обострением ситуации вокруг Ирана, хотя правительство Кира Стармера пока не планирует участия в ударах.

Обратите внимание! HMS Prince of Wales может нести до 36 истребителей F-35B Lightning II, однако из-за проблем с поставками и обслуживанием реальное количество готовых самолетов значительно меньше. Из-за наличия только систем ближней обороны Phalanx корабль уязвим к атакам ракет и дронов на средних и больших расстояниях.

Ситуацию осложняет нехватка кораблей сопровождения. Среди эсминцев и фрегатов флота реально боеспособным остается только HMS Dragon.

Эксперты также отмечают хронические проблемы авианосцев класса Queen Elizabeth, к которому принадлежит Prince of Wales: от затоплений машинных отделений до проблем с валами. Поэтому без поддержки союзников, в частности США и Франции, британский авианосец рискует стать легкой мишенью в случае реального боя.

Ситуация уже вызвала критику со стороны президента США Дональда Трампа, который обвинил Лондон в запоздалой реакции и отказе предоставить базы для американских ударов.

