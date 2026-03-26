Від початку служби авіаносець провів на морі лише 21,3% часу, значну частину був на ремонті. Про це пише 19FortyFive.

Що відомо про британський флагман HMS Prince of Wales?

Міністерство оборони Великої Британії підвищило готовність авіаносця в Портсмуті. Передбачається, що судно зможе вирушити у море протягом п'яти днів, щоб посилити оборонні можливості баз на Кіпрі. Це рішення пов'язане з загостренням ситуації навколо Ірану, хоча уряд Кіра Стармера поки не планує участі в ударах.

Зверніть увагу! HMS Prince of Wales може нести до 36 винищувачів F-35B Lightning II, проте через проблеми з постачанням і обслуговуванням реальна кількість готових літаків значно менша. Через наявність лише систем ближньої оборони Phalanx корабель уразливий до атак ракет та дронів на середніх і великих відстанях.

Ситуацію ускладнює брак кораблів супроводу. Серед есмінців і фрегатів флоту реально боєздатним залишається лише HMS Dragon.

Експерти також наголошують на хронічних проблемах авіаносців класу Queen Elizabeth, до якого належить Prince of Wales: від затоплень машинних відділень до проблем із валами. Тому без підтримки союзників, зокрема США та Франції, британський авіаносець ризикує стати легкою мішенню у разі реального бою.

Ситуація вже викликала критику з боку президента США Дональда Трампа, який звинуватив Лондон у запізнілій реакції та відмові надати бази для американських ударів.

