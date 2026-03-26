С начала службы авианосец провел на море только 21,3% времени, значительную часть был на ремонте. Об этом пишет 19FortyFive.
Что известно о британском флагмане HMS Prince of Wales?
Министерство обороны Великобритании повысило готовность авианосца в Портсмуте. Предполагается, что судно сможет отправиться в море в течение пяти дней, чтобы усилить оборонительные возможности баз на Кипре. Это решение связано с обострением ситуации вокруг Ирана, хотя правительство Кира Стармера пока не планирует участия в ударах.
Обратите внимание! HMS Prince of Wales может нести до 36 истребителей F-35B Lightning II, однако из-за проблем с поставками и обслуживанием реальное количество готовых самолетов значительно меньше. Из-за наличия только систем ближней обороны Phalanx корабль уязвим к атакам ракет и дронов на средних и больших расстояниях.
Ситуацию осложняет нехватка кораблей сопровождения. Среди эсминцев и фрегатов флота реально боеспособным остается только HMS Dragon.
Эксперты также отмечают хронические проблемы авианосцев класса Queen Elizabeth, к которому принадлежит Prince of Wales: от затоплений машинных отделений до проблем с валами. Поэтому без поддержки союзников, в частности США и Франции, британский авианосец рискует стать легкой мишенью в случае реального боя.
Ситуация уже вызвала критику со стороны президента США Дональда Трампа, который обвинил Лондон в запоздалой реакции и отказе предоставить базы для американских ударов.
Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?
Сейчас иранское правительство готовит законопроект, который предусматривает взимание платы с судов за проход через Ормузский пролив. Окончательное согласование документа ожидают на следующей неделе, а размер сбора уже оценивают в 2 миллиона долларов за судно.
США планируют возможную наземную операцию в Иране, которая может начаться в ближайшее время. К операции могут привлечь около 2 500 морских пехотинцев и десантные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива и острова Харк.
На фоне возможных переговоров с США Иран очертил собственные условия прекращения войны на Ближнем Востоке. Тегеран требует закрытия американских баз в регионе, снятия санкций, выплату компенсаций, новый порядок в Ормузском проливе и сохранения собственной ракетной программы.