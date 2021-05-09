Флагман Морской охраны Госпогранслужбы встретил корабль Береговой охраны США Hamilton. Суда пересеклись 8 мая в точке рандеву – на расстоянии более 100 морских миль от Одессы.

Американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в обзорных и штурмовых операциях.

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Отработали слаженность действий

По плану совместных учений, корабли пограничных ведомств на переходе по морю отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.

Элементы совместного маневрирования с наращиванием сложности, в том числе и с отражением воздушного нападения, почти не пришлось имитировать.

Отмечается, что российские суда пытались помешать действиям США и Украины.

Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и старались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы на связь по каналам международной морской безопасности,

– говорится в сообщении.

Дерзкое нарушение Россией норм международного морского права тщательно зафиксировано и задокументировано украинскими пограничниками.

Обратите внимание! Сейчас флагман морской охраны ГПСУ "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США Hamilton остаются в море, продолжая совместные учения.