Флагман шестого флота США вошел в Черное море

Корабль USS Mount Whitney, флагман американского шестого флота, 4 ноября вошел в Черное море. Он присоединился к группе кораблей США, вошедших в черноморские воды накануне.

Заметим, что в Черное море ранее вошли ракетный эсминец USS Porter и судно USNS John Lenthall.

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Командование шестого флота еще 29 октября сообщило, что Mount Whitney будет работать с союзниками и партнерами в регионе", однако корабль с 1 по 4 ноября совершил остановку в Стамбуле.

Что известно о флагмане USS Mount Whitney

Его приняли в состав ВМС США в январе 1971 года. Он считается одним из самых совершенных кораблей управления американского флота.

Может передавать и принимать большие объемы защищенных данных в любой точке планеты. Эта технология позволяет командованию получать самую свежую разведывательную и оперативную информацию.

Основные характеристики

Mount Whitney базируется в итальянском порту Гаэта.

Длина – 189 метров, ширина – 33, осадка – 9 метров. Водоизмещение – 18 400 тонн.

Экипаж – 170 человек, может взять на борт еще 155 офицеров морского командования.

На борту – легкое оборонное и зенитное вооружение. В ангаре – один вертолет SH-60.

Флагман неоднократно заходил в черноморские воды, а в 2018 году дважды стоял в одесском порту, участвуя в международных учениях "Си Бриз-2018". На его борту развернули штаб учений, а наши морские офицеры впервые разрабатывали операции в режиме свободной игры.

Операции НАТО и США: главное

Визит корабля, вероятно, связан с развертыванием возле наших границ новых армий России. Именно поэтому недавно американское командование и представители Альянса объявили о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью операций называли обеспечение безопасности и стабильности в регионе.