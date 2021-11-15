Флагманский корабль флота США Mount Whitney покидает Черное море: фото

15 ноября 2021 , 10:51
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Источник:

ВМС США Европа-Африка

После учений НАТО флагманский корабль флота США Mount Whitney покидает акваторию Черного моря. Теперь его направляют в Средиземное море.

Корабль отправляется из Черного моря в Средиземное уже 15 ноября. Накануне корабль привлекли к учениям ВМС ВСУ.

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Корабль завершил свою миссию

В сообщении ВМС США говорится, что флагман Mount Whitney завершил свою миссию в Черном море и провел учения совместно с НАТО и союзниками, то есть Украиной, Румынией и Турцией.

Флагман Mount Whitney отправляется с Черного моря / Фото ВМС США

Флагманский корабль 6 флота ВМС США вошел в акваторию Черного моря еще 4 ноября.

Обучение НАТО и ВМС ВСУ: главное

  • В Черном море провели тренировки типа PASSEX, в которых приняли участие США, Украина, Турция и Румыния.
  • Всего в учениях приняли участие 7 кораблей, в том числе 2 украинских – патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".
  • Целью учений была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО.
  • Во время учений участники отработали ряд стратегических навыков, в частности тактическое маневрирование.
Автор: Іван Магуряк