Парни спрятали и так пережил: история херсонского флагштока, которая трогает до слез

Украинцам рассказали трогательную историю флагштока, установленного в Херсоне. Исторические кадры поднятия флага были опубликованы в сети.

История началась с инцидента, произошедшего в 2021 году. Тогда при установке в Херсоне упал флагшток.

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В Офисе Президента рассказали, что новый – сразу же заказали. Установить его планировали весной 2022 года. Специальный фундамент сделали на самой высокой точке города – видно и с левого берега.

Февраль 2022 года, война, оккупация города. Так вот. Ребята спрятали флагшток на производстве. И он пережил всю оккупацию. И сегодня рано утром мы установили его. Установили в украинском Херсоне. И подняли украинский флаг,

– говорится в сообщении.

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Флагшток упал в августе 2021 года

Новость о падении флагштока появилась 20 августа 2021 года. Причиной стало падение стропы. Тогда сообщалось, что флагшток должен стать одним из самых высоких в Украине.

Флагшток рухнул на площади областной универсальной научной библиотеки имени Олеся Гончара. К счастью, тогда никто не пострадал.

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