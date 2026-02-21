Генштаб подтвердил, что "Фламинго" ударили по Воткинскому заводу в России, производящему ракеты
- Украинские крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" поразили Воткинский завод в России, производящий межконтинентальные баллистические ракеты.
- Силы обороны также попали по Нефтегорскому газоперерабатывающему заводу и поразили объекты на оккупированных территориях, включая склад материально-технических средств в Запорожье.
В ночь на 21 февраля Генштаб подтвердил поражение важных объектов ВПК и логистики России. Украинские крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", в частности, атаковали ракетный завод в Удмуртской республике.
У Генштабе рассказали подробнее о ночной атаке на Россию.
Какие объекты ночью Силы обороны поразили в России?
"Фламинго" поразили предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск.
Интересно, что накануне вечером совладелец и главный конструктор компании Fire Point, производителя "Фламинго", Денис Штилерман опубликовал видео запуска украинских ракет.
"Вот короткое видео. Без контекста. Контекст – позже", – тогда писал он.
Запуск "Фламинго" по России 20 февраля: смотрите видео
На территории завода вспыхнул пожар. Результаты уточняются.
Справочно. Воткинский завод занимается производством межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", баллистических ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А"; баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".
Он расположен более чем в 1 300 километрах от границы с Украиной.
Где расположен Уоткинск: смотрите на карте
Также, по предварительной информации, Силы обороны попали по Нефтегорскому газоперерабатывающему заводу в Самарской области. Он задействован в обеспечении потребностей российской армии.
На территории тоже был зафиксирован пожар. Масштабы поражений уточняются. ️
Неспокойно было и на оккупированных территориях. В частности, в Донецкой области был поражен склад горюче-смазочных материалов противника и мастерская по производству и обслуживанию БпЛА.
А в Запорожье Силы обороны ударили по складу материально-технических средств оккупантов.
Взрывы в России: последние новости
После ночного удара по Уоткинскому заводу СМИ предположили, что хотя поражение не гарантирует остановку производства "Искандеров" и "Орешников", но оно может усложнить процессы. К тому же подобные атаки могут стать более частыми из-за роста применения украинских средств поражения.
А Татарстан утром атаковали неизвестные дроны, похожие на Shahed. В регионе частично отменили обучение и задержали 50 рейсов в аэропорту Казани.
Прошлым вечером также содрогнулся от взрывов Краснодар. Обломки дронов повредили газовую трубу, автомобили, дома, а также вызвали ранения одного человека.