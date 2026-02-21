Генштаб подтвердил, что "Фламинго" ударили по Воткинскому заводу в России, производящему ракеты

В ночь на 21 февраля Генштаб подтвердил поражение важных объектов ВПК и логистики России. Украинские крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", в частности, атаковали ракетный завод в Удмуртской республике.

У Генштабе рассказали подробнее о ночной атаке на Россию.

Какие объекты ночью Силы обороны поразили в России?

"Фламинго" поразили предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск.

Интересно, что накануне вечером совладелец и главный конструктор компании Fire Point, производителя "Фламинго", Денис Штилерман опубликовал видео запуска украинских ракет.

"Вот короткое видео. Без контекста. Контекст – позже", – тогда писал он.

На территории завода вспыхнул пожар. Результаты уточняются.

Справочно. Воткинский завод занимается производством межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", баллистических ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А"; баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".



Он расположен более чем в 1 300 километрах от границы с Украиной.

Также, по предварительной информации, Силы обороны попали по Нефтегорскому газоперерабатывающему заводу в Самарской области. Он задействован в обеспечении потребностей российской армии.

На территории тоже был зафиксирован пожар. Масштабы поражений уточняются. ️

Неспокойно было и на оккупированных территориях. В частности, в Донецкой области был поражен склад горюче-смазочных материалов противника и мастерская по производству и обслуживанию БпЛА.

А в Запорожье Силы обороны ударили по складу материально-технических средств оккупантов.

