Если военное руководство не будет реагировать на вызовы врага –, мы обречены, – "Флеш"

Нынешняя война в большой степени сосредоточена на современных технологических решениях, которые требуют готовности реагировать на вызовы и внедрять новые механизмы. Этот вопрос стал особенно актуальным в Украине на фоне кадровых перемен. Сергей "Флеш" Бескрестнов считает, что военное руководство должно быть современным и динамичным. Иначе "мы обречены".

Об этом внештатный советник президента Зеленского написал 18 июля в своем телеграм-канале.

Как "Флеш" прокомментировал необходимость внедрения современных технологий?

Прежде всего Бескрестнов подчеркнул, насколько быстро меняется война. Россияне постоянно адаптируются к этим изменениям и располагают соответствующими новыми техническими решениями.

Если военное руководство не будет современным и динамичным, не будет реагировать на вызовы врага, мы обречены,

– подчеркнул он.

"Флеш" также добавил, что Украине нужна "сильная, дружная и продуктивная тройка". Так он отозвался о министре обороны, главнокомандующем и начальнике Генштаба, которые должны действовать слаженно и эффективно для достижения общей цели.

В заключение Бескрестнов заинтриговал обещанием: "Вы будете поражены тем, что это даст, и на что мы способны".

Отметим, что его заявление прозвучало как раз на фоне неоднозначных решений высшего политического руководства государства, вызвавших возмущение у украинцев. Так, тысячи людей вышли на мирные митинги, требуя возвращения Михаила Федорова на пост главы Минобороны.

Сообщалось и о конфликте между ним и главнокомандующим Александром Сырским. Сам Бескрестнов ушел из Минобороны после отставки Федорова, советником которого он был. Впрочем, вскоре "Флеш" стал советником Зеленского.

Также отметим, что протесты народа, похоже, не были напрасными. После трех дней митингов президент Украины провел отдельную беседу с Сырским и Федоровым. "Конечно, я слышу, что говорят люди", – заявил он и пообещал, что соответствующие решения в отношении армии будут выработаны.