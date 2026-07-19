Про це позаштатний радник президента Зеленського написав 18 липня у своєму телеграм-каналі.

Як "Флеш" прокоментував необхідність впровадження сучасних технологій?

Передусім Бескрестнов підкреслив те, наскільки швидко змінюється війна. Росіяни постійно адаптуються до цих змін і мають відповідні нові технічні рішення.

Якщо військове керівництво не буде сучасним і динамічним, не буде реагувати на виклики ворога, ми приречені,

– наголосив він.

"Флеш" також додав, що Україні потрібна "сильна, дружня та продуктивна трійка". Так він висловився про міністра оборони, головнокомандувача й начальника генштабу, які мають діяти злагоджено й ефективно для досягнення спільної мети.

Насамкінець Бескрестнов заінтригував обіцянкою: "Ви будете вражені тим, що це дасть, і на що ми здатні".

Зауважимо, що його заява пролунала якраз на тлі неоднозначних рішень вищого політичного керівництва держави, які викликали обурення в українців. Так, тисячі людей вийшли на мирні мітинги, вимагаючи повернення Михайла Федорова на посаду очільника Міноборони.

Повідомлялося й про конфлікт між ним і головнокомандувачем Олександром Сирським. Сам Бескрестнов пішов з Міноборони після відставки Федорова, радником якого він був. Утім, невдовзі "Флеш" став радником Зеленського.

Також зауважимо, що протести народу, здається, не були марними. Після 3 днів мітингів президент України провів окрему розмову з Сирським і Федоровим. "Звісно, я чую, що кажуть люди", – заявив він і пообіцяв, що відповідні рішення щодо армії будуть напрацьовані.