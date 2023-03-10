От Киева до Ялты: тысячи украинцев присоединились к флешмобу от движения сопротивления "Желтая лента"

Всю страну охватил флешмоб "Единое сердце Украины", инициированный движением сопротивления "Желтая лента" к годовщине начала сопротивления на временно оккупированных территориях.

К флешмобу подключились все 24 области Украины, АР Крым, Киев и Севастополь. Тысячи людей поддержали проект в сообщениях и историях, передает 24 Канал.

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Как происходил флешмоб

Во флешмобе приняли участие музыканты, актеры, спортсмены, лидеры мнений и даже работники украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Движение сопротивления "Желтая лента" объединило более 7 тысяч украинцев на всех временно оккупированных территориях.

В рамках инициативы они призвали публиковать фото с половинкой сердца на фоне своего города, а активисты движения запечатлели вторую половинку сердца в Ялте, Мариуполе, Бердянске, Донецке, Луганске, Алчевске, Симферополе.

Коллажи с соединенными сердцами "Желтая лента" публиковала на своих страницах в соцсетях по тегу #ЕдиноеСердцеУкраина.

Флешмоб "Единое сердце" / Фото "Желтой ленты":

Реакция украинцев трогает

Украинцы на оккупированных территориях особенно трогательно отреагировали на акцию. Они подчеркивают, что с нетерпением ждут освобождения их городов.

Как реагировали украинцы / Скриншоты "Желтой ленты":

К флешмобу присоединились ведущие Андрей Бедняков и Тимур Мирошниченко, группы TVORCHI, ONUKA, KADNAY, "Друга Ріка" и исполнители Lida Lee и Павел Зибров, музыканты и военнослужащие Коля Серга и MOISEI, режиссер Ахтем Сеитаблаев, актер и Наташа Денисенко. "Единое Сердце" поддержали даже в Антарктиде - работники украинской исследовательской станции "Академик Вернадский".