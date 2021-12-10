Флот России перекрыл 70% акватории Азовского моря, – Минобороны

Военно-морские силы Украины заявили, что Россия пытается превратить Азовское море в свое "внутреннее озеро". Ведь по состоянию на 10 декабря флот агрессора перекрыл 70% акватории.

Россия продолжает провокации

Москва разместила навигационные предупреждения об ограничении судоходства в ряде районов. Все из-за якобы проведения артиллерийских стрельб.

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Где установили навигационные предупреждения

возле Мариуполя,

Бердянска,

Геническа.

Такие перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море.

Объявление Россией навигационных предупреждений в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией,

– отметили в ВМС Украины.

Что известно о Стратегии морской безопасности Украины

7 декабря Межведомственная группа под руководством Совета нацбезопасности и обороны завершила работу над Стратегией морской безопасности Украины. Документ инициировал президент Владимир Зеленский.

Чиновники отметили на заседании, что Украина плохо развивается как морское государство из-за российской агрессии, неэффективного обеспечения морской безопасности и отсутствия надлежащего уровня внутригосударственной координации.

Главная цель стратегии – превратить Украину в активного морского игрока на международной арене. Документ разрабатывали с учетом современного опыта ведущих морских стран мира.

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Полный текст публикации ВМС ВСУ в фейсбуке:

Российская Федерация не прекращает провокационные действия против Украины

РФ продолжает провокационные действия против Украины. По состоянию на 10 декабря Российской Федерацией перекрыто около 70% акватории Азовского моря. Сейчас россияне разместили навигационные предупреждения (ПРИПы) об ограничении судоходства в определенных районах в связи с проведением артиллерийских стрельб в районах вблизи города Мариуполь, Бердянск и Геническ.

Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией.

Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро".