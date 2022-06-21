Флот России уже в очень неприятной ситуации, полностью изменились правила игры на море, – Арестович

Черноморский флот оказался в очень неприятной ситуации. По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, на море полностью изменились правила игры.

Об этом Арестович заявил в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал. Также он рассказал о ситуации с уничтоженными нефтяными башнями.

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Арестович рассказал об атаке на остров Змеиный

Арестович рассказал, что, по предварительным данным, одна платформа, в которую, вероятно, попали ВСУ, уже упала в море.

"А 2 другие… Ну что такое курение в непозволительном месте, на газовой платформе? Там – газ, а это дополнительный фактор поражения. В то же время если он вспыхнул, то все, как на жаровне, подпитывается. Гаси или не туши, дело такое" , – заметил советник главы ОП.

Он добавил, что на одном из форумов спросили, успели ли россияне перекрыть вентили газа, ведь они могли этого и не сделать. По словам Арестовича, во втором случае костер будет постоянным.

"Трудно сказать, потому что там вокруг спасательные суда топчутся, но я думаю, что судьба всего происходящего совсем не лучше, чем судьба крейсера "Москва". Но это еще пол беды", - отметил советник главы ОП.

Он добавил, что на острове Змеиный было много массивных вражеских целей. Утром 20 июня они были атакованы.

Многое прилетело всякого разного и все эти цели накрыли. Там было "задымление" по полной. Очень хорошее, большое "задымление". Настолько все "задулось", что количество точных потерь даже трудно сейчас установить,

– заявил Арестович.

По его словам, количество потерь среди российских оккупантов, вероятно, сообщат завтра – послезавтра, то есть 21 – 22 июня.

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Российский флот оказался в неприятной ситуации

По словам Арестовича, сейчас российский флот находится в очень неприятной ситуации. Ведь на море полностью изменились правила игры .

"Им сейчас нужно оправиться от шока, найти добровольцев для доставки грузов и боекомплектов на Змеиный, найти добровольцев, которые будут сидеть на этом Змеином, или же силой их туда направить", - добавил советник главы ОП.

Он добавил, что оккупантам также нужно понять, как действовать в условиях, когда они уже не являются неуязвимыми, как раньше думали.

"Они же начинали конфликт абсолютно безнаказанно, практически безнаказанно. Неуязвимы были. А они абсолютно обычная цель, как в старой и доброй игре "Морской бой" . Однажды они все курят в неположенном месте. Эпидемия какая-то", - заметил Арестович.

По его словам, Черноморский флот стал обычными корабликами, которые обычно тонут. В то же время , экскомандир отрядов пророссийских сепаратистов на Донбассе Игорь Гиркин, также известный как Стрелков, успел опубликовать сообщение, мол, весь российский флот вышел и направился в сторону Одессы. Этот "инсайт" начал распространять разнообразные сообщества в соцсетях.

"Поэтому я спешу успокоить наших граждан. Ни в какую Одессу он (Черноморский флот – 24 канал) не пошел. Они выстроились вдоль западного побережья Крыма, и носители крылатых ракет, все 6 штук, которые там были, вероятнее всего, готовят массированный запуск ", – добавил советник главы ОП.

Арестович также напомнил об угрозах Кремля атаковать "центры принятия решений", ведь ВСУ, ударив по "башням Бойко", якобы развязала России руки. Поэтому советник главы ОП призвал украинцев в ближайшие 4 дня ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Большинство российских кораблей находятся на пунктах базирования

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что в корабельную группировку оккупантов в северо-западной части Черного моря входят:

5 кораблей,

1 подлодка,

4 больших десантных корабля.

Защитники подчеркнули, что остальные Черноморские флоты, вопреки паническим вбросам вражеской пропаганды, находятся в пунктах базирования. Несмотря на это, угроза ракетных ударов по украинским городам остается актуальной. Также в ОК "Юг" не исключают и попытку высадки десанта.

Кроме того, защитники отметили, что море продолжает красноречиво убеждать отдыхающих держаться от береговой полосы как можно дальше. Ведь в волне Кобеля принесли к берегу очередную морскую мину.

На расстоянии примерно 50 метров от побережья она бесконтрольно сдетонировала. Однако, к счастью, из-за отсутствия людей на пляже и в прибрежных водах никто не пострадал. Поэтому военные призывали украинцев не подвергать себя опасности и быть сознательными.

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