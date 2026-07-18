Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.
Каковы результаты операции?
"Мадяр" заявил о новых результатах операции "МоЛоЧКа", направленной против российского "теневого флота".
В ночь на 18 июля силы беспилотных систем поразили еще 13 судов "теневого флота" России. Всего в ходе операции "МоЛоЧКа" россияне потеряли более 170 судов.
Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.
"Мадяр" заявил о новых результатах операции "МоЛоЧКа", направленной против российского "теневого флота".