Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Які результати операції?

"Мадяр" заявив про нові результати операції "МоЛоЧКа", яка спрямована проти російського "тіньового флоту". Серед уражених суден 18 липня – вісім суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і два плавучі крани ворога.

Завдяки ударам українських безпілотників з 6 по 18 липня в межах операції ворожий флот втратив 172 судна. Із них 118 потрапили під приціл в Азовському морі, ще 54 – у Чорному.

Ціль незмінна: зупинка логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій,

– додав командувач СБС ЗСУ.