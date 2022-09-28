Важность флота поняли только сейчас

Такая печальная ситуация с флотом связана с рядом причин. Об этом 24 каналу рассказал руководитель благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

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По его словам, так произошло из-за того, что у руководства государства – континентальное мышление и нет понимания роли и места Военно-морских сил и моря как ресурса. В результате этого ВМС и морская компонента сектора безопасности обороны финансировали по остаточному принципу, а обычно это очень мало. К тому же не было и осознания, какой именно флот нужен Украине и для каких задач.

Чмут считает, что понимание важности и необходимости флота у многих появилось, когда вынужденно закрылась морская торговля – Украина не смогла вывозить свое зерно, ведь большинство экспорта у нас производилось именно по морю.

Когда мы серьезно потеряли экономически, то очень многие поняли, для чего флот нужен. Но, к сожалению, он не создается так быстро, как теряется. Имеем, что имеем,

– заметил глава "Повернись живим".

Что стало следствием запущенности флота Украины

Впрочем, есть и другие триггеры, заставившие осознать, что флот действительно нужен. Так, по убеждению Чмута, это возможность оккупации Одессы с выходом в Приднестровье, и вообще действия российского флота в акватории Черного моря и невозможность действий Украины на Азовском море.

"Поскольку там надводная компонента как и ВМС, так и пограничников фактически не сопротивлялась по ряду причин – как объективным, так и не очень. И все, что там было, либо перешло в руки россиян, либо было уничтожено", – подчеркнул. Чмут.

Он уточнил, что компоненты сил и средств, сформировавшихся на Азове на момент полномасштабного вторжения россии, было недостаточно для полноценного сопротивления и над водой, и в воздушном пространстве, и в сухопутной фазе.

То есть нужно понимать, что города захватывали не с моря, а с суши. Соответственно, силы и средства, которые были на море, не могли помочь суше качественно держать бой и качественно держать линию фронта. При этом они не были способны противостоять как надводному компоненту, так и воздушному компоненту.

По ряду причин – небоеспособности части плавсостава из-за низкого качества изготовления, недостаточного количества плавсостава как такового, недостаточного количества вооружений, устаревшей и так далее – те силы могли выполнять какие-то функции в мирный, угрожающий или особый периоды, но не непосредственно участвовать в боевых действиях,

– подытожил Тарас Чмут.

Полный стрим с Тарасом Чмутом: смотрите видео

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