Важливість флоту зрозуміли лише зараз

Така сумна ситуація з флотом пов'язана з низкою причин. Про це 24 каналу розказав керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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За його словами, так трапилося через те, що у керівництва держави – континентальне мислення і немає розуміння ролі та місця Військово-морських сил і моря як ресурсу. Унаслідок цього ВМС та морська компонента сектору безпеки оборони фінансувала за залишковим принципом, а зазвичай це дуже мало. До того ж не було й усвідомлення, який саме флот потрібен Україні та для яких завдань.

Чмут вважає, що розуміння важливості та необхідності флоту у багатьох з'явилося, коли вимушено закрилася морська торгівля – Україна не змогла вивозити своє зерно, адже більшість експорту у нас здійснювалася саме море.

Коли ми серйозно втратили економічно, то дуже багато хто зрозумів, для чого флот потрібен. Але, на жаль, він не створюється так швидко, як втрачається. Маємо, що маємо,

– зауважив очільник "Повернись живим".

Що стало наслідком занедбаності флоту України

Утім, є й інші тригери, які змусили усвідомили, що флот дійсно потрібний. Так, на переконання Чмута, це можливість окупації Одеси з виходом до Придністров'я, та й загалом дії російського флоту в акваторії Чорного моря і неможливість дій України на Азовському морі.

"Оскільки там надводна компонента як і ВМС, так і прикордонників фактично не чинила спротиву з ряду причин – як об'єктивних, так і не дуже. І все, що там було, або перейшло до рук росіян, або було знищено", – наголосив Чмут.

Він уточнив, що компоненти сил та засобів, яка була сформована на Азові на момент повномасштабного вторгнення росії, було недостатньо для повноцінного спротиву і над водою, і в повітряному просторі, і в сухопутній фазі.

Тобто потрібно розуміти, що міста захоплювали не з моря, а з суші. Відповідно сили та засоби, які були на морі, не могли допомогти суші якісно тримати бій і якісно тримати лінію фронту. При цьому вони не були здатні протистояти як надводній компоненті, так і повітряній компоненті.

З низки причин – небоєздатності частини плавскладу через низьку якість виготовлення, недостатньої кількості плавскладу як такого, недостатньої кількості озброєнь, застарілості і так далі – ті сили могли виконувати якісь функції в мирний, загрозливий або особливий періоди, але не безпосередньо брати участь у бойових діях,

– підсумував Тарас Чмут.

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