ФЛП под Радой пытаются штурмовать Раду: их оттесняют правоохранители

В Киеве продолжаются протесты ФЛП. Митингующие пытаются штурмовать здание Верховной Рады.

Митингующие пригрозили, если нардепы в течение 15 минут не выйдут к ним, то они штурмом будут брать здание Верховной Рады, где продолжается пленарное заседание.

Обратите внимание Во время акции протеста ФЛП под Радой произошли столкновения: полиция начала задерживать людей

Участники протеста пробовали штурмовать парламент, однако их оттесняют правоохранители, которые окружили здание Верховной Рады.

Митингующие под дверями парламента

Митингующим удалось прорваться сквозь правоохранителей, которые пытались их оттеснить. Сейчас ФЛП стоят под закрытыми дверями здания Верховной Рады, где продолжается очередное заседание.

Из здания Верховной Рады никого не выпускают. По данным СМИ, полиция задержала нескольких участников акции "SaveФОП", в том числе ее лидера Сергея Доротича.

ФЛП оттеснили

Журналисты 24 канала пытаются связаться с Национальной полицией для уточнения этой информации.

Правоохранители таки оттеснили митингующих от дверей Верховной Рады, однако попытки штурма не утихают. ФЛП отошли от здания парламента с криками "Ганба!". Однако через несколько минут столкновения между правоохранителями и митингующими возобновились. ФЛП второй раз пытаются штурмовать парламент.

Однако правоохранители снова оттеснили их и захватили сцену, которую установили митингующие.

Причина митингов

Участники акции "SaveФОП" требуют принятия Верховной Радой законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Законопроект предлагает восстановить право ФЛП 1 – 4 групп не применять РРО относительно товаров и услуг, стоимость единицы которых не превышает 1 минимальной зарплаты. Также предлагается ввести отдельные лимиты доходов для ФЛП с наемными работниками.