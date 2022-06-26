Фон дер Ляйен и Джонсон пообещали продвигать поддержку Украины на саммите G7

В Германии стартует саммит лидеров "Большой семерки". Премьер Британии Борис Джонсон отметил, что сейчас Украина нуждается в большей поддержке G7, чем когда-либо в своей истории.

Об этом глава британского правительства написал в соцсетях. От "Большой семерки" официальный Киев ждет поддержки и решительности в действиях.

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Безопасность Украины – это наша безопасность, – Джонсон

Великобритания будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность – это наша безопасность, а их свобода – это наша свобода,

– заметил Борис Джонсон.

Пообещала свою поддержку украинцам во время саммита и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Евросоюз будет стоять за Украину столько времени, сколько это будет необходимо. Одной из главных тем встречи "Большой семерки" глава Еврокомиссии назвала негативное глобальное влияние российской войны.

К участникам саммита обратился Дмитрий Кулеба

После ракетных обстрелов жилого района Киева утром 26 июня глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к лидерам "Большой семерки". Министр отметил, что россияне разрушили дом, где мирно спали дети. Кулеба призвал G7 отреагировать на эти преступные действия государства-агрессора. Речь идет о жестких санкциях против Москвы и предоставлении тяжелого вооружения Киеву.

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О чем будут говорить страны G7 на саммите

В Германию уже прибыл президент США Джо Байден. Он уже успел встретиться с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Ранее глава Белого дома анонсировал, что лидеры "Большой семерки" могут договориться об эмбарго на российское золото. Экспорт этого ценного металла приносит Москве десятки миллиардов долларов.

Также вероятно, что мировые лидеры обсудят и план Маршалла для Украины – говорится о плане мер по восстановлению после войны.

После встречи в Эльмау лидеры стран отправятся в Мадрид, где стартует важный саммит НАТО, на котором будет принята новая стратегическая концепция Альянса.

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