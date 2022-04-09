Фон дер Ляйен забегает вперед, – Умланд сказал, почему об Украине в ЕС говорить рано
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала Украине опросник, для получения статуса кандидата в Евросоюз. Однако об Украине в ЕС говорить рано.
Об этом в эфире 24 каналу заявил аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд.
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"Фон дер Ляйен однозначно на стороне Украины. Однако мне кажется, что она забегает вперед", – подчеркнул аналитик Умланд.
Он объяснил, что это решение должны поддержать все страны-члены ЕС, а это 27 государств мира. Среди них есть страны, например, Италия, Франция и Венгрия, для которых членство Украины в ЕС не является неотложной проблемой.
Я надеюсь, что все-таки Урсуле фон дер Ляйен и другим друзьям Украины удастся убедить другие государства, чтобы в каком-то документе наконец-то зафиксировали перспективу членства,
– заявил Умланд.
Он добавил, что со вступлением Украины в ЕС придется подождать, и оно будет еще не скоро.
Умланд прокомментировал перспективу вступления Украины в ЕС: смотрите видео