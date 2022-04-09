Про це в ефірі 24 каналу заявив аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд.

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"Фон дер Ляєн однозначно на стороні України. Однак мені здається, що вона забігає наперед", – підкреслив аналітик Умланд.

Він пояснив, що це рішення мають підтримати всі країни-члени ЄС, а це – 27 держав світу. Серед них є країни, наприклад, Італія, Франція та Угорщина, для яких членство України в ЄС не є нагальною проблемою.

Я надіюсь, що все-таки Урсула фон дер Ляєн та іншим друзям України вдасться переконати інші держави, щоб у якомусь документі врешті зафіксували перспективу членства,

– заявив Умланд.

Він додав, що з вступом України в ЄС доведеться зачекати і воно буде ще не скоро.

Умланд прокоментував перспективу вступу України в ЄС: дивіться відео