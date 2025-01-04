Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Фон дер Ляйен заболела тяжелой формой пневмонии

Болезнь Урсулы фон дер Ляйен подтвердил в пятницу, 3 января, представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер. По его словам, она не будет присутствовать на мероприятии по случаю начала председательства Польши в ЕС.

Президент отменила мероприятия на первые две недели января. Она заболела тяжелой формой пневмонии,

– отметил представитель Еврокомиссии.

Он указал, что среди отмененных встреч – речь в Лиссабоне и запланированная поездка в Гданьск по случаю начала польского председательства в Совете ЕС, которая состоится позже.

Напомним, что Польша 1 января приняла от Венгрии ротационное председательство в Совете ЕС. Следовательно, страна начала свое председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится до 30 июня 2025 года. За это время Варшава сосредоточится на вопросе укрепления европейской безопасности на фоне геополитических конфликтов.