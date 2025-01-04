Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Фон дер Ляєн захворіла на тяжку форму пневмонії

Хворобу Урсули фон дер Ляєн підтвердив у п'ятницю, 3 січня, речник Єврокомісії Стефан де Кеєрсмакер. За його словами, вона не буде присутня на заході з нагоди початку головування Польщі в ЄС.

Президентка скасувала заходи на перші два тижні січня. Вона захворіла на тяжку форму пневмонії,

– зазначив речник Єврокомісії.

Він вказав, що серед скасованих зустрічей – промова в Лісабоні та запланована поїздка до Гданська з нагоди початку польського головування в Раді ЄС, яка відбудеться пізніше.

Нагадаємо, що Польща 1 січня прийняла від Угорщини ротаційне головування в Раді ЄС. Відтак, країна розпочала своє головування у Раді Європейського Союзу, яке триватиме до 30 червня 2025 року. За цей час Варшава зосередиться на питанні зміцнення європейської безпеки на тлі геополітичних конфліктів.