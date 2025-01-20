Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что средств в в российском Фонде благосостояния осталось крайне мало. До конца года он может полностью опустеть.

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Режим Путина точно изменился бы

Клочок сказал, что Фонд сейчас не пополняется, а только уменьшается. Также начали действовать санкции в отношении нефтяных танкеров, которые нанесут России убытки примерно 30 миллиардов в год.

Россиянам нечем покрывать расходы. Поэтому это очень серьезное давление. В 2022 году говорилось, что санкции "убьют" Россию очень быстро, но настоящие, действенные,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! США 10 января ввели самые масштабные санкции против России. В частности нефтяной отрасли. Под ограничения попали 184 танкера, а также компании, страхующие суда, перевозящие нефть.

В то же время он отметил, что администрация Джозефа Байдена не рассматривала полномасштабное вторжение России в Украину как войну, а видела ее как кризис, которым надо управлять.

В 2022 году после успешного освобождения части Херсонской и контрнаступления в Харьковской области, Украина, по мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", имела все инициативы и тенденции, чтобы выбить россиян со всей нашей территории.

Должны были бы быть введены жесткие санкции, их сохранение, и сейчас режим Владимира Путина точно уже был бы изменен,

– подчеркнул Валерий Клочок.

К слову, издание Bloomberg пишет, что ликвидные активы и инвестиции, которые могут быть быстро реализованы, Фонда национального благосостояния России уменьшились в 2024 году на 24% до 3,8 триллиона рублей. В частности эти показатели сократились на 57% с 8,9 триллиона рублей, которые были в начале 2022-го. Эти резервы использовались, в частности, для поддержки экономики России во время масштабного санкционного давления на Россию.