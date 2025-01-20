Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що коштів в у російському Фонді добробуту залишилось вкрай мало. До кінця року він може повністю спорожніти.

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Режим Путіна точно змінився б

Клочок сказав, що Фонд зараз не поповнюється, а тільки зменшується. Також почали діяти санкції щодо нафтових танкерів, які завдадуть Росії збитки приблизно 30 мільярдів на рік.

Росіянам немає чим покривати витрати. Тому це дуже серйозний тиск. У 2022 році мовилось, що санкції "вб'ють" Росію дуже швидко, але справжні, дієві,

– підкреслив він.

Зверніть увагу! США 10 січня запровадили наймасштабніші санкції проти Росії. Зокрема нафтової галузі. Під обмеження потрапили 184 танкери, а також компанії, що страхують судна, що перевозять нафту.

Водночас він зазначив, що адміністрація Джозефа Байдена не розглядала повномасштабне вторгнення Росії в Україну як війну, а бачила її як кризою, якою треба управляти.

У 2022 році після успішного звільнення частини Херсонської та контрнаступу у Харківської області, Україна, на думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", мала всі ініціативи і тенденції, щоб вибити росіян з усієї нашої території.

Мали б бути запровадженні жорсткі санкції, їхнє збереження, і зараз режим Владіміра Путіна точно вже був би змінений,

– наголосив Валерій Клочок.

До слова, видання Bloomberg пише, що ліквідні активи та інвестиції, які можуть бути швидко реалізовані, Фонду національного добробуту Росії зменшилися у 2024 році на 24% до 3,8 трильйона рублів. Зокрема ці показники скоротилися на 57% із 8,9 трильйона рублів, які були на початку 2022-го. Ці резерви використовувалися, зокрема, для підтримки економіки Росії під час масштабного санкційного тиску на Росію.