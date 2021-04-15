Фонд борьбы с коррупцией обнародовал очередное расследование о недвижимости главы Кремля Владимира Путина. На этот раз организация Алексея Навального показала, как выглядит официальная дача на озере Валдай.

Эта дача в Новгородской области – одна из четырех официальных резиденций Путина. Остальное – это Кремль, Ново-Огарево и "Бочаров Ручей".

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Площадь территории 250 гектаров

Как утверждают в ФБК, площадь территории, на которой расположена президентская дача, достигает 250 гектаров. Здесь есть чем себя занять, ведь есть баня, рестораны, детская площадка, поле для гольфа, боулинг, казино и даже церковь.

В одном из домов есть салон красоты для Путина

Главный дом – это 4 этажа площадью 3 500 квадратов. В нескольких сотнях метров от него расположен вдвое больший дом, два этажа которого расположены под землей. Расследователи, ссылаясь на собственные источники говорят, что там есть даже салон красоты, который предоставляет услуги главе Кремля.

Что еще есть в здании:

солярий,

стоматологический кабинет,

косметологический кабинет,

массажные ванны,

помещения с грязевыми ваннами,

криокамеры,

несколько бассейнов и прочее.

Интересно! В ФБК заметили, что это – любимая дача Путина, именно там он любит устраивать приемы для вип-гостей. Побывали на Валдае певцы Григорий Лепс и Филипп Киркоров. Наведывался сюда во время Майдана и экс-президент Украины Виктор Янукович.

Стоимость содержания такой недвижимости – 2,7 миллиарда рублей за 10 лет.

Смотрите фото и планы дачи на Валдае:

Смотрите расследование относительно дачи на Валдае:

ФБК обнародовал расследование в отношении дворца в Геленджике

Ранее Фонд Навального обнародовал расследование в отношении роскошного дворца под Геленджиком. Площадь поместья, которое якобы принадлежит Путину, равна 25 площадям Монако. Оценочная стоимость этой резиденции – около 100 миллиардов в российской валюте. Глава Кремля убеждает, что расследование ФБК не смотрел да и дворец вроде бы не его.