Фонд боротьби з корупцією оприлюднив чергове розслідування про нерухомість глави Кремля Володимира Путіна. Цього разу організація Олексія Навального показала, як виглядає офіційна дача на озері Валдай.

Ця дача у Новгородській області – одна з чотирьох офіційних резиденцій Путіна. Решту – це Кремль, Ново-Огарьово та "Бочаров Ручей".

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Площа території – 250 гектарів

Як стверджують у ФБК, площа території, на якій розташована президентська дача, сягає 250 гектарів. Тут є чим себе зайняти, адже є лазня, ресторани, дитячий майданчик ,поле для гольфу, боулінг, казино та навіть церква.

У одному з будинків є салон краси для Путіна

Головний будинок – це 4 поверхи площею 3 500 квадратів. За кілька сотень метрів від нього розташований удвічі більший дім, два поверхи якого розташовані під землею. Розслідувачі, посилаючись на власні джерела кажуть, що там є навіть салон краси, який надає послуги главі Кремля.

Що ще є у будівлі:

солярій,

стоматологічний кабінет,

косметологічний кабінет,

масажні ванни,

приміщення з грязьовими ваннами,

кріокамери,

кілька басейнів та інше.

Цікаво! У ФБК зауважили, що це – улюблена дача Путіна, саме там він полюбляє влаштовувати прийоми для віп-гостей. Побували на Валдаї співаки Григорій Лєпс та Філіп Кіркоров. Навідувався сюди під час Майдану і експрезидент України Віктор Янукович.

Вартість утримання такої нерухомості – 2,7 мільярда рублів за 10 років.

Дивіться фото та плани дачі на Валдаї:

Дивіться розслідування щодо дачі на Валдаї:

ФБК оприлюднив розслідування щодо палацу в Геленджику

Раніше Фонд Навального оприлюднив розслідування щодо розкішного палацу під Геленджиком. Площа маєтку, який начебто належить Путіну, дорівнює 25 площам Монако. Оціночна вартість цієї резиденції – близько 100 мільярдів в російській валюті. Глава Кремля переконує, що розслідування ФБК не дивився та й палац начебто не його.