Фонд "Повернись живим" стал первым в Украине, кто может покупать из-за границы военные товары

Фонд "Повернись живим" с первых дней полномасштабного вторжения прилагает все усилия, чтобы сделать как можно больше. Теперь он сможет еще и покупать из-за границы военные товары.

"Повернись живим" сможет покупать из-за границы военные товары

Фонд получил официальное право на закупку товаров военного назначения из-за границы. Да, "Повернись живим" стал первым благотворительным фондом в Украине, который получил такое право.

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С конца марта Фонд зарегистрирован, как субъект осуществления международных передач товаров, в частности товаров военного назначения в Государственном экспортном контроле Украины,

– говорит юрист фонда Руслана Величко.

Она добавила, что теперь благотворители могут передавать на фронт не только определенный вид оптики, связи и т.д., но и средства "активного поражения", находящиеся на вооружении в армии США и других передовых европейских стран.

Также такой статус дает право покупать у производителей соответствующие товары напрямую без посредников. Это не только будет дешевле, но и обезопасит от закупки некачественного товара и недобросовестных продавцов.

В Фонде подчеркнули, что будут сконцентрироваться именно на летальном вооружении, которое усилит Вооруженные Силы Украины. Они готовы и способны покупать и передавать на баланс в военные части ударные БПЛА, вертолеты, боеприпасы и многое другое, что ускорит нашу победу.

волонтеры призывают всех небезразличных, в частности, крупный и средний бизнес, IТ-кластер и диаспору по всему миру, приобщиться и помочь реализовать самые амбициозные проекты и закрыть критические запросы военных.

Кроме того, "Повернись живим" уже реализуют сделки на общую сумму около 20 миллионов долларов. Часть из этих средств была израсходована на одно из самых мощных изделий в своем классе.

"Повернись живим" испытывает на фронте "видеотрубу разведчика"

Украинские волонтеры из фонда "Повернись живим" разработали для ВСУ специальное устройство. 5 опытных устройств "видеотруба разведчика" уже испытывают на фронте.

Такие устройства должны снизить потери защитников Украины от снайперского огня противника и улучшить качество наблюдения за врагом. Специальное устройство позволяет мониторить действия врага с закрытых позиций.

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