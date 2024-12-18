"Чмут ворует деньги", "Притула, где спутник?": кто стоит за медиаатаками на украинские фонды

В 2024 году уровень донатов украинцев на нужды Вооруженных Сил сократился на 40% по сравнению с 15% в прошлом году. Одной из причин такого резкого снижения являются атаки на благотворительные фонды с привлечением ботоферм и реальных лидеров мнений для дискредитации их деятельности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Molfar.

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Больше трети негативных постов о фондах – это российские структуры

Так, OSINT-аналитики Molfar проанализировали все атаки, которые были совершены с 20 февраля 2022 года в отношении 5 крупнейших украинских благотворительных фондов, которые собирают деньги на армию. Речь идет о платформе United24, "Вернись живым", фонд Сергея Притулы, KSE Foundation и фонд Петра Порошенко + ОО "Солидарное дело общин".

Всего за это время расследователи обнаружили 379 негативных постов и статей, участвовавших в атаках на 5 благотворительных фондов. Такое количество обусловлено тем, что часть статей была удалена модераторами, а также данные собирали только с того, что уже было проиндексировано.

Поэтому, как видим из результата анализа, среди вероятных инициаторов атак, кроме российских структур, есть также и вероятные сторонники определенных публичных персоналий или команд, с которыми они связаны, в частности, вероятно, сторонники партий "Европейская Солидарность", "Слуга народа", возможно, лица, ассоциированные с приверженностью к Ринату Ахметову, и Алексею Арестовичу,

– пишут аналитики.

Относительно российских структур, то это лишь обобщение как российских государственных структур (ФСБ, ГРУ и другие), так и российских пропагандистов или аккаунтов, которые поддерживают Россию.

Кто атакует украинские фонды в соцсетях / инфографика Molfar

Molfar пришел к выводу, что по всем пяти анализируемых благотворительных фондов, используют одну основную закономерность – атаки, которые нацелены на распространение сомнений, относительно добродетели и целевого назначения денег, которые донатят украинцы. Аналитики также выделили следующие основные тенденции медиаатак:

атаки на связанных с фондом лиц, которые являются или их основателями, или лидерами, или просто ассоциируются с фондами (попытка дискредитации главы фона "Вернись живым" Тараса Чмута от блогера-беглеца Мирослава Олешко, называя Чмута "тыловой крысой" с политическими амбициями);

тезисы о хищении денег или их нецелевом использовании (комментарии адресованы Фонду Сергея Притулы, с вопросом: "Где спутник?");

атаки на деятельность фонда и его репутацию (атака на Фонд Петра Порошенко, связана с обвинением политика в пиаре на войне).

Основная цель атак – дискредитация фондов любым доступным методом, чтобы украинцы и бизнес не донатили им, и, поэтому, фонды не смогли бы отправлять то большое количество помощи на фронт.