Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Molfar.

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Більше як третина негативних постів про фонди – це російські структури

Так, OSINT-аналітики Molfar проаналізували усі атаки, що були скоєні з 20 лютого 2022 року щодо 5 найбільших українських благодійних фондів, які збирають гроші на армію. Йдеться про платформу United24, "Повернись живим", фонд Сергія Притули, KSE Foundation та фонд Петра Порошенка + ГО "Солідарна справа громад".

Всього за цей час розслідувачі виявили 379 негативних постів та статей, що брали участь в атаках на 5 благодійних фондів. Така кількість обумовлена тим, що частина статей була видалена модераторами, а також дані збирали лише з того, що вже було проіндексовано.

Тож, як бачимо із результату аналізу, серед імовірних ініціаторів атак, окрім російських структур, є також й імовірні прихильники певних публічних персоналій чи команд, з якими вони повʼязані, зокрема, ймовірно, прихильники партій "Європейська Солідарність", "Слуга Народу", можливо, особи, асоційовані із прихильністю до Ріната Ахметова, та Олексія Арестовича,

– пишуть аналітики.

Стосовно російських структур, то це лише узагальнення як російських державних структур (ФСБ, ГРУ та інші), так і російських пропагандистів чи акаунтів, які підтримують Росію.

Хто атакує українські фонди у соцмережах / інфографіка Molfar

Molfar дійшов висновку, що щодо всіх пʼятьох аналізованих благодійних фондів, використовують одну основну закономірність – атаки, які націлені на розповсюдження сумнівів, щодо доброчесності та цільового призначення грошей, які донатять українці. Аналітики також виділили такі основні тенденції медіаатак:

атаки на пов’язаних з фондом осіб, що є або їхніми засновниками, або лідерами, або просто асоціюються з фондами (спроба дискредитації очільника фону "Повернись живим"Тараса Чмута від блогера-втікача Мирослава Олешка, називаючи Чмута "тиловим щуром" з політичними амбіціями);

тези про розкрадання грошей або їхнє нецільове використання (коментарі адресовані Фонду Сергія Притули, з питанням: "Де супутник?");

атаки на діяльність фонду та його репутацію (атака на Фонд Петра Порошенка, повʼязана зі звинуваченням політика у піарі на війні).

Основна ціль атак – дискредитація фондів будь-яким доступним методом, щоб українці та бізнес не донатили їм, і, відтак, фонди не змогли б надсилати ту велику кількість допомоги на фронт.