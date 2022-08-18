"русне п**да": сеть взорвалась мемами после покупки спутника фондом Притулы

За средства, которые украинцы собрали на беспилотники Bayraktar, фонд Сергея Притулы приобрел уникальный спутник. Лента соцсетей уже кишит мемами.

Спутник предоставит доступ к базе данных спутниковых снимков компании ICEYE более чем на год. Таким образом, в сети шутят, что теперь российских оккупантов будет видно в любой точке и они не смогут спрятаться. 24 канал собрал мемы украинцев, которые не могут налюбоваться новым приобретением.

Событие дня За деньги из "народных байрактаров" купили спутник, который увеличит "хлопок" у оккупантов

россиянам светит только один спутник

В россии не такой дружеский народ, как в Украине. Поэтому у российских "освободителей" нет возможности собрать столько средств, чтобы приобрести уникальный спутник. Единственный спутник, который им светит – это сменные лезвия.



Такой спутник получат россияне / Иллюстрация Инсайдер UA

русня, бегите

Теперь благодаря уникальному спутнику российские оккупанты должны собрать свои "пожитки" и бежать обратно в свой "русский мир". Потому что в Украине их ждет только одно...



Оккупантам в Украине будет не сладко / иллюстрация Инсайдер UA



У российских захватчиков не получится спрятаться даже в кустах / иллюстрация Сергей Братчук



Оккупанты шокированы приобретением Украины / иллюстрация Инсайдер RU

"Народный байрактар" рулит

Теперь новой покупкой будут удовлетворены не только украинцы, но и Генеральный штаб. Ведь это поможет уничтожить как можно больше рашистов.



Спутник приобрели за деньги "народного байрактара" / иллюстрация Сергей Братчук

"Хлопка будет много"

Как заявил Сергей Притула, теперь наша армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут с оперативным планированием операций. Поэтому "хлопка" будет много.



Благодаря сбору Приюты приобрели уникальный спутник / Иллюстрация Сергей Братчук

Ликвидация орков ускорится

Украинские защитники будут удовлетворены новым приобретением. Это облегчит их работу и ускорит ликвидацию россиян в Украине.



Притула облегчил новым приобретением работу ВСУ / иллюстрация



Теперь наши защитники будут еще больше ликвидировать орков.

Мы сбрасывали на это деньги

Приобрести уникальный спутник удалось за средства, которые помогли собрать украинцы. Даже 5 гривен того стоили.



5 гривен решают все / иллюстрация Инсайдер UA



"Народный спутник" от "народного байрактара" / иллюстрация Инсайдер UA

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