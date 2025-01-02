Как можно задонатить лично в руки Притуле

В распорядке дня Сергея Притулы есть один из пунктов "принять донаты, которые кто-то принес в Фонд". Многие хотят передать средства лично ему в руки и такие запросы волонтер старается удовлетворять.

Волонтер, основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал 24 Каналу, что передача средств лично ему происходит в нескольких случаях. В общем было немало щемящих историй с донатами, которые навсегда запомнились.

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Как передать средства Притуле

Есть несколько вариантов, как это можно сделать. Например, школа из Киева, из области, или из любого другого города провела школьную ярмарку, собрала какую-то сумму денег. Далее она связывается с Фондом, если дети хотят прийти лично и отдать деньги.

Связываются с нашей командой коммуникационщиков или моим пресс-секретарем Марией и договариваются о дне и времени, когда я на месте в Киеве, и точно есть на Фонде. Тогда приходят дети, или взрослые, или мамы с детьми. Есть куча разных таких щемящих моментов,

– рассказал Сергей Притула.

К слову, волонтер также рассказал, как реагирует на свое имя в избирательных списках. По его словам, во времени войны выборы и даже разговоры о них являются неприемлемыми. Люди должны фокусироваться на помощи армии, а не на политических рейтингах.